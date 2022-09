Violents affrontements à Jérusalem-Est entre Palestiniens et policiers israéliens

14 suspects ont été arrêtés dans la journée de lundi

De violentes émeutes ont éclaté lundi dans plusieurs endroits de Jérusalem-Est, entre émeutiers palestiniens et forces de police israélienne.

Des dizaines de Palestiniens masqués ont lancé des pierres et des cocktails Molotov, et tiré des feux d'artifice sur la police. Ils ont ensuite mis le feu à plusieurs bidons et les ont lancé vers les policiers.

Plus tôt dans la journée d'hier, des policiers du district de Jérusalem ont arrêté 14 suspects dans le quartier de la Vieille ville pour conduite désordonnée, jets de pierres et tir de feux d'artifice, attaque de policiers. La plupart des détenus sont des résidents de Jérusalem-Est.

"La police israélienne continuera d'agir avec détermination et tolérance zéro envers la violence de toute nature, la violation de l'ordre public et toute tentative de nuire à des policiers ou à des civils", a annoncé la police.

Hier matin, des feux d'artifice ont été tirés et des pierres ont été jeté en direction des fidèles juifs sur le mont du Temple. Plusieurs dizaines d'émeutiers se sont barricadés dans une mosquée et ont tiré des feux d'artifice.

Un regain tension est palpable dans la région alors que les fêtes juives ont débuté dimanche. Les effectifs de sécurité ont été renforcés dans tout le pays.