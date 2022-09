Le neveu de Yasser Arafat rentre à Gaza après un exil en France

Kidwa a été expulsé du Fatah l'année dernière

Un an après avoir fui la Cisjordanie, le neveu du défunt dirigeant palestinien Yasser Arafat est revenu à Gaza et a défié le successeur de son oncle, le chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Nasser al-Kidwa, 69 ans, ancien ministre palestinien des Affaires étrangères, a qualifié l'Autorité palestinienne d'Abbas de "totalitaire" et a déclaré qu'elle agissait au mépris des personnes qu'elle est censée servir.

"Il fait ce qu'il veut, sans aucune considération pour quoi que ce soit", a déclaré Kidwa à propos d'Abbas, dont le soutien parmi les Palestiniens a chuté, selon des sondages.

Kidwa est retourné à Gaza après un an d'exil volontaire en France, et a déclaré depuis la bande de Gaza que son retour en Cisjordanie n'était pas certain.

Kidwa a été expulsé du Fatah l'année dernière après avoir tenté de former une liste de candidats pour défier les loyalistes d'Abbas lors des élections législatives palestiniennes prévues pour mai 2021.

La décision d'Abbas d'annuler ces élections, qui auraient été les premières élections palestiniennes en 15 ans, a alimenté de nouvelles accusations d'autoritarisme.

C'est à Gaza qu'en 1994, Yasser Arafat est retourné dans les territoires palestiniens après 27 ans d'exil, à la suite des accords de paix d'Oslo avec Israël.