Turquie: une explosion près d'un bâtiment tue un policier

Le ministre turc de l'Intérieur accuse le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)

Un agent de police a été tué lundi en fin de journée lorsqu'une bombe a explosé près d'une résidence abritant des policiers dans la province de Mersin, dans le sud de la Turquie, tandis qu'un deuxième policier a été blessé, a déclaré le ministre de l'Intérieur Süleyman Soylu.

Il a précisé que le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) était responsable de l'attaque, qui s'est produite vers 22 h 40, et que les deux femmes qui ont perpétré les attentats sont mortes lors des explosions.

Les deux assaillantes ont d'abord tiré sur l'agent de police en service et ont ensuite fait exploser des bombes qui leur étaient attachées, a-t-il précisé.

L'attaque a eu lieu dans le district de Mezitli à Mersin, a déclaré l'agence publique Anadolu.

Le PKK a lancé une insurrection contre l'État turc en 1984 et plus de 40 000 personnes ont été tuées dans ce conflit. Le PKK est considéré comme un groupe terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne.