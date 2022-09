Abbas souhaite à Herzog une bonne année et une coopération israélo-palestinienne renforcée

Le président de l'AP a appelé Herzog pour lui présenter ses vœux de bonne année

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a téléphoné au président Isaac Herzog ce mardi soir, à l'issue de la fête juive de Roch Hachana, pour lui souhaiter, ainsi qu'aux citoyens d'Israël, une bonne année.

Au cours de leur conversation, le président Herzog a souligné la nécessité de maintenir et de promouvoir les relations entre leurs nations et réaffirmer l'importance des activités conjointes pour assurer le calme et mettre fin à la violence et aux forces extrémistes.

Les deux dirigeants ont exprimé l'espoir qu'au cours de l'année à venir, la coopération civile et sécuritaire sera renforcée et que le calme et la sécurité seront rétablis.

Lundi, Mahmoud Abbas avait appelé le ministre israélien de la Défense Benny Gantz pour lui présenter ses vœux à l'occasion du nouvel an juif.

Lors de leur échange téléphonique, Benny Gantz avait souligné la nécessité de maintenir la loi et l'ordre en Cisjordanie et la nécessité d'y accroître la gouvernance de l'Autorité palestinienne alors que de nombreux attentats y ont été perpétrés contre des Israéliens ces derniers jours.