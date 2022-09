Les émeutes sur le Mont du Temple vont se poursuivre dans les prochaines semaines, estime la police

Le haut niveau de vigilance sera maintenu au moins jusqu'aux élections

La police a estimé ce mardi soir que les émeutes sur le Mont du Temple vont se poursuivre dans les semaines à venir et a annoncé que le niveau d'alerte élevé sera maintenu au moins jusqu'aux élections qui auront lieu le 1er novembre.

Les forces de l'ordre ont indiqué une hausse de l'incitation à la violence autour du Mont du Temple.

Alors que le chef de l'Autorité palestinienne et le président Issac Herzog se sont entretenus au téléphone en soulignant l'importance d'une action commune pour calmer les tensions, des violences se poursuivent ce mardi soir à Jérusalem-Est pour la troisième soirée consécutive.

De plus, des terroristes ont ouvert le feu depuis un véhicule sur des soldats en Cosjordanie et se sont enfuis sans faire de victimes. La nuit dernière, des troubles et des affrontements violents ont eu lieu entre Palestiniens, la police et les forces de sécurité à Jérusalem-Est.

Des dizaines de personnes masquées ont lancé des pierres, des cocktails Molotov et tiré des feux d'artifice sur les forces, qui ont riposté par des moyens de dispersion.

Mardi, 14 suspects ont été arrêtés dans le quartier de la vieille ville de Jérusalem pour troubles à l'ordre public, jets de pierres et tir de feux d'artifice, et attaques contre des policiers. La plupart des détenus sont des résidents de Jérusalem-Est.