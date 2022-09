Cisjordanie/Jénine : le frère du terroriste de Tel-Aviv tué par Tsahal lors d'une opération d'arrestation

De violents affrontements entre Palestiniens et forces de l'ordre ont également eu lieu à Jérusalem

Les forces israéliennes ont été la cible de tirs dans la ville palestinienne de Jénine en Cisjordanie ce mercredi matin, alors qu'elles étaient venues arrêter Rahman Hazem, le frère de Raed Hazem, le terroriste ayant perpétré l'attentat rue Dizengoff Tel-Aviv en avril qui a fait trois morts.

Celui-ci, soupçonné d'être impliqué dans des attaques et des projets d'attentats a été éliminé dans un échange de tirs nourris alors que les soldats encerclaient la maison familiale. Son complice, Ahmed Nazmi, a également été tué par les forces israéliennes.

Deux ou trois autres terroristes auraient été éliminés par Tsahal dans des échanges de tirs.

Aucun blessé parmi les forces israéliennes n'a été signalé.

La veille, les soldats de Tsahal avaient déjà été visés par des tirs, des jets de pierres et des explosifs alors qu'ils opéraient près du village d'Asira al-Shamaliya, près de Naplouse.

Le Jihad islamique palestinien a revendiqué la responsabilité de cette dernière attaque, ainsi qu'une autre fusillade menée presque au même moment au poste de contrôle de Jaba à proximité, bien que selon l'armée israélienne, il s'agissait de la même attaque. Les auteurs ont réussi à prendre la fuite, a indiqué l'organisation terroriste.

Les forces israéliennes ont intensifié leurs opérations en Cisjordanie ces derniers mois depuis les attentats menés au printemps dernier, dans le but de démanteler et désarmer des cellules terroristes. Des effectifs supplémentaires ont été déployés en Cisjordanie et à Jérusalem, en prévision d'une recrudescence des tensions dans le contexte des fêtes juives.

Pour la troisième nuit consécutive, des échauffourées ont eu lieu mardi soir entre Palestiniens et forces de l'ordre à Jérusalem-Est dans le quartier de Silwan ainsi que sur le mont du Temple.

Les autorités israéliennes ont arrêté au moins 14 personnes depuis dimanche, premier jour du Nouvel An juif, après que des émeutiers ont protesté contre la visite de pèlerins juifs sur le lieu saint. Plusieurs Palestiniens s'étaient enfermés à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, jetant des explosifs sur la police.