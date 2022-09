"Nous devons soutenir le peuple iranien contre le régime", affirme le fils du Shah sur i24NEWS

"Plutôt que de soutenir une guerre contre le régime, il faut soutenir ceux qui s'opposent à lui"

Seuil nucléaire, manifestations, avenir du régime : le fils de l'ancien Shah, Reza Pahlavi, en exil depuis la Révolution islamique de 1979, a été interviewé en exclusivité dans "Malard en liberté" sur i24NEWS concernant la situation en Iran.

Interrogé sur la question de savoir si un Iran nucléarisé était aujourd'hui inéluctable, Reza Pahlavi s'est montré pessimiste, soulignant que "beaucoup de temps avait été perdu".

"Le régime iranien a désormais les capacités, la technologie et les matériaux nécessaires pour fabriquer une bombe. Il a le doigt sur la gâchette", a-t-il indiqué, soulignant que Téhéran exerçait un véritable "chantage au nucléaire" vis-à-vis de l'Occident.

Selon lui, les puissances occidentales ont cédé face à la République islamique, et la conséquence de cette faiblesse a été l'enrichissement continu de l'uranium par l'Iran et son expansion dans la région. Face à un tel régime, il est au contraire impératif de faire preuve de force et de fermeté, pointe-t-il.

Il a dénoncé l'attitude de l'administration Biden qu'il juge "pire que celle de l'administration Obama". "Répéter les mêmes erreurs est encore pire que de les commettre la première fois", a-t-il dit. "On pensait que l'accord nucléaire signé en 2015 allait permettre de responsabiliser l'Iran. Mais le régime s'est au contraire radicalisé, et a utilisé les fonds débloqués pour soutenir le terrorisme et lancer des missiles contre Israël et l'Arabie saoudite".

Une opération militaire contre l'Iran est-elle donc la seule solution ?

"En tant que patriote iranien, je ne peux soutenir un tel recours. Il y a des millions d'Iraniens qui sont les premières victimes de ce régime, et qui se réclament des valeurs occidentales. Plutôt que de soutenir une guerre contre le régime, il vaudrait donc mieux soutenir ceux qui s'opposent à lui, et allouer des ressources en ce sens", a déclaré Reza Pahlavi.

Le fils du Shah d'Iran assure ainsi que deux facteurs sont capables de faire tomber le régime des mollahs : le peuple iranien et le soutien du monde libre. "Il n'est pas nécessaire d'aller à la confrontation, car la plus grande faiblesse de la pieuvre iranienne se trouve dans le pays même", selon lui.

"La communauté internationale devrait profiter de la situation occasionnée par le prochain retrait de l'ayatollah Khamenei qui, on le sait, est très malade, pour tenter de soutenir une alternative au régime en allouant les ressources nécessaires", a-t-il encore affirmé, notant que les luttes intestines pour la succession du leader spirituel prouvent que le régime est "plus instable et plus vulnérable qu'auparavant", ce qu'il considère comme une opportunité à saisir.