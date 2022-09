L'USAID accorde 8 millions de dollars de subventions pour renforcer la coopération israélo-palestinienne

Ces subventions sont le résultat de la loi sur le partenariat pour la paix au Moyen-Orient (MEPPA)

L'Agence américaine pour le développement international a annoncé les bénéficiaires de trois autres subventions du Congrès, d'un montant total de 7,8 millions de dollars, visant à renforcer les programmes de dialogue israélo-palestinien et le développement des entreprises palestiniennes.

Ces subventions sont le résultat de la loi sur le partenariat pour la paix au Moyen-Orient (MEPPA) adoptée par le Congrès en 2020 et qui affecte 250 millions de dollars sur cinq ans au soutien des efforts de consolidation de la paix entre les peuples.

Les États-Unis ont déjà commencé à distribuer les premières subventions l'année dernière, et poursuivent maintenant avec trois autres. Les subventions ont été annoncées lors d'une visite en Israël et en Cisjordanie de l'ancienne membre du Congrès Nita Lowey, qui a défendu la loi MEPPA avec George Salem, qui dirige le conseil consultatif de la MEPPA, qui envoie des recommandations à l'USAID quant aux groupes qui devraient recevoir ses subventions.

La première de ces subventions, d'un montant total d'un million de dollars sur deux ans, ira à "Making Peace", une initiative de Reut USA qui vise à "mettre en relation Israéliens et Palestiniens et à tirer parti des innovations en matière d'ingénierie et des outils de fabrication additive, comme l'impression de prothèses en 3D, pour créer et diffuser des solutions abordables pour les personnes âgées et handicapées", a précisé l'USAID.

Le centre de soins infirmiers spécialisés palestino-israélien du projet Rozana recevra 2,3 millions de dollars sur trois ans afin de créer une "approche systématique de la coopération transfrontalière en tant que forme de diplomatie sanitaire et moyen d'améliorer les prestations de santé", selon l'USAID.

Une dernière subvention de 4,5 millions de dollars sur trois ans a été accordée au Next Generation Accelerator, qui "offre une formation intensive de trois mois à l'entrepreneuriat et un soutien de suivi à plus de 120 jeunes palestiniens et israéliens qui établiront des liens personnels grâce à leur travail en commun".