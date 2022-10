Le Liban reçoit une proposition des États-Unis, concernant l'accord sur la frontière maritime avec Israël

Le président libanais va monter une équipe chargée d'examiner la proposition

Les États-Unis ont remis samedi au président libanais Michel Aoun une proposition écrite négociée de longue date afin de résoudre le différend frontalier maritime entre Israël et le Liban.

Sur Twitter, la présidence libanaise, Aoun a rencontré l'ambassadrice américaine au Liban Dorothy Shea et a reçu la proposition écrite du médiateur américain Amos Hochstein pour la démarcation de la frontière maritime avec Israël.

L'agence de presse étatique libanaise a déclaré que Michel Aoun a ensuite contacté le président du Parlement libanais, Nabih Berri, et le Premier ministre désigné, Najib Mikati, pour une consultation sur la proposition américaine.

Le président a discuté avec les deux hommes "de la manière d'aller de l'avant pour fournir une réponse libanaise dès que possible".

La proposition ne comprend que ce qu'Israël a accepté. Il n'y a donc pas lieu de s'attendre à de nouvelles négociations.

Les médias libanais rapportent qu'après les premières consultations, le président Aoun formera une équipe juridique, technique et administrative qui étudiera le projet, qui devrait inclure des membres du Hezbollah.

Le différend maritime porte sur 860 kilomètres carrés de la mer Méditerranée qui comprennent des champs de gaz offshore lucratifs.

Les pourparlers sous l'égide des États-Unis sur les droits de la zone, objet de longues négociations entre Jérusalem et Beyrouth et de menaces répétées du groupe terroriste Hezbollah, ont semblé progresser ces dernières semaines.

Dimanche, la chaîne d'information israélienne Channel 13 a cité des responsables de la sécurité qui estiment qu'un accord pourrait être conclu au cours des deux prochaines semaines.

Le Liban soutient que le champ gazier de Karish se trouve dans les eaux contestées, tandis qu'Israël affirme qu'il se trouve dans ses eaux économiques internationalement reconnues.

Un porte-parole du Premier ministre Yaïr Lapid a affirmé la semaine dernière que Jérusalem "estime qu'il est à la fois possible et nécessaire de parvenir à un accord sur une ligne maritime entre le Liban et Israël, d'une manière qui servira les intérêts des citoyens des deux pays."