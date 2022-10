Cisjordanie: l'Autorité palestinienne chercherait à maîtriser les groupes armés pour empêcher les violences de dégénérer

"L'AP ne permettra pas à des cellules armées d'entraîner les Palestiniens dans une confrontation avec Israël"

L'Autorité palestinienne ne permettra pas à des hommes armés à Naplouse et à Jénine d'entraîner la population dans une confrontation totale avec Israël, a déclaré samedi un responsable palestinien au Jerusalem Post.

Il a affirmé que certains de ces hommes armés agissaient "sur les ordres directs des membres du Hamas et du Jihad islamique en Cisjordanie et dans la bande de Gaza", et a accusé les deux groupes de travailler à saper l'AP en "encourageant le chaos et l'anarchie" dans les territoires.

Selon lui, certains membres du Fatah au pouvoir qui s'opposent au président de l'AP Mahmoud Abbas incitent également les groupes armés à défier ouvertement les dirigeants palestiniens .

Le responsable a confirmé que l'AP était sous la pression d'Israël et de "certaines parties internationales" pour maîtriser les groupes armés à Naplouse et à Jénine.

L'une des idées émises à Ramallah mentionne la possibilité que l'AP essaie de convaincre les hommes armés de remettre leurs armes aux forces de sécurité palestiniennes dans le cadre d'un accord qui mettrait fin aux opérations militaires israéliennes.

Les dirigeants palestiniens craignent en effet que la détérioration actuelle de la sécurité ne pousse Tsahal à lancer une offensive militaire à grande échelle similaire à l'opération Bouclier défensif de 2002, qui a entraîné la mort de dizaines d'hommes armés à Jénine et Naplouse.

Jeudi soir, Mahmoud Abbas a présidé une réunion des commandants des forces de sécurité de l'AP pour discuter des derniers développements en Cisjordanie, en particulier dans ces deux villes.

Lors de la réunion, à laquelle ont participé le Premier ministre de l'AP Mohammad Shtayyeh et le secrétaire général de l'OLP Hussein al-Sheikh, Abbas "a souligné la nécessité de mettre en œuvre l'état de droit et d'assurer la sécurité et la stabilité pour protéger le peuple palestinien et ses institutions nationales", selon l'agence de presse officielle de l'autorité Wafa.

La réunion a également traité de l'implication d'un certain nombre d'officiers de sécurité de l'AP dans les récents affrontements avec des soldats de Tsahal, a révélé un haut responsable de l'AP.

"Les commandants des forces de sécurité ont reçu pour instruction de tout mettre en œuvre pour empêcher leurs hommes de prendre part à des affrontements armés avec l'armée israélienne", a déclaré le responsable.

Mahmoud Abbas a averti que l'AP ne permettrait pas "à un petit groupe d'individus et de cellules armées d'entraîner la population palestinienne dans une confrontation désastreuse avec Israël".

Vendredi, le dirigeant de l'Autorité palestinienne a également présidé une réunion du Comité central du Fatah, la plus haute instance décisionnelle du parti au pouvoir, et a "réitéré l'importance d'imposer l'état de droit à tous sans exception et de travailler dur pour assurer la sécurité des Palestiniens", a rapporté Wafa.

À la fin de la réunion, le comité a publié une déclaration dans laquelle les dirigeants du Fatah "ont condamné l'escalade dangereuse et continue d'Israël contre le peuple palestinien".

Le comité a affirmé que les mesures antiterroristes de Tsahal étaient liées aux prochaines élections en Israël. "C'est inacceptable et nous ne permettrons pas que cela continue", a prévenu le communiqué. "L'occupation doit comprendre que cette agression, ces tueries et ces destructions ne lui apporteront ni sécurité, ni stabilité".