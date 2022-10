Israël satisfait de la proposition américaine sur sa frontière maritime avec le Liban

"La proposition protège entièrement les intérêts sécuritaires, diplomatiques et économiques d'Israël"

La proposition du médiateur américain sur la démarcation de la frontière maritime entre le Liban et Israël "protège" et "renforce" les intérêts de l'Etat hébreu, a estimé dimanche le Premier ministre israélien, Yaïr Lapid.

Le Liban et Israël, pays voisins officiellement en état de guerre, négocient depuis deux ans par l'intermédiaire des Etats-Unis pour délimiter leur frontière maritime et ainsi lever des obstacles à la prospection et l'exploitation de gisements offshore.

La présidence libanaise avait annoncé samedi avoir reçu la dernière proposition du médiateur américain, Amos Hochstein. Hassan Nasrallah, chef du mouvement terroriste armé Hezbollah qui domine la vie politique au Liban avait salué "une étape très importante", se félicitant qu'il y ait "désormais un texte écrit et affirmant que "les jours à venir seraient cruciaux".

Dans sa première réaction à ces développements, M. Lapid a indiqué dimanche avoir aussi reçu la proposition américaine et négocier "les derniers détails".

"Nous ne pouvons pas encore dire qu'il s'agit d'une affaire conclue, mais nous pouvons dire que, comme nous l'avions demandé dès le début, la proposition protège entièrement les intérêts sécuritaires, diplomatiques et économiques d'Israël", a déclaré M. Lapid lors de la réunion hebdomadaire de son cabinet ministériel.

"Depuis plus de dix ans, Israël tente d'arriver à cet accord. La sécurité du nord (du pays) sera renforcée. Le gisement de Karish va entrer en service et produira du gaz naturel (...) Nous ne nous opposons pas au développement d'un gisement de gaz supplémentaire du Liban duquel nous recevrons notre juste part", a ajouté M. Lapid.

DALATI AND NOHRA / AFP

Les autorités libanaises et israéliennes n'ont pas dévoilé ce weekend le texte de la médiation américaine mais selon le quotidien libanais L'Orient-Le Jour, le gisement de Karish reste dans le giron israélien tandis que le Liban obtiendrait "la totalité du champ gazier de Cana" bien qu'une partie de ce dernier "dépasse" la future ligne de démarcation entre les deux pays en Méditerranée orientale.

"Yaïr Lapid a honteusement cédé aux menaces de Nasrallah. Il donne au Hezbollah un territoire souverain de l'État d'Israël avec un énorme réservoir de gaz qui vous appartient, les citoyens d'Israël. Il le fait sans débat à la Knesset et sans référendum. Lapid n'a aucun mandat pour remettre à un État ennemi des territoires souverains et des biens souverains qui nous appartiennent à tous. Le 1er novembre, nous rendrons à Israël un gouvernement fort et expérimenté qui maintiendra notre sécurité à tous", a réagi le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou.

Les autorités israéliennes ont indiqué vouloir débuter dès que possible la production de gaz sur le gisement de Karish, exploité par le groupe britannique Energean. De son côté, le groupe français Total est pressenti pour prospecter et exploiter le gisement de Qana, ont indiqué de hauts responsables israéliens suivant ce dossier.