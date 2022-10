ANALYSE - Les erreurs de Lapid et de Netanyahou dans le deal avec le Liban

Tant Lapid que Netanyahou commettent des erreurs qui affectent la démocratie israélienne

Grâce à la médiation des Etats-Unis, et après des mois de négociations, Israël et le Liban sont sur le point de signer un accord historique sur leur frontière maritime. L'accord sera probablement conclu dans les prochains jours. Mais avec les élections de la Knesset, le parlement israélien, qui approchent à grands pas, tout geste - petit ou grand - du gouvernement devient une munition politique.

Alors que le Premier ministre, Yaïr Lapid, affirme qu'il s'agit d'un "accord qui renforce la sécurité d'Israël" et que la proposition actuellement en discussion "protège pleinement les intérêts de l'État hébreu", le chef de l'opposition et ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou déclare lui que Lapid a "cédé aux menaces" de Hassan Nasrallah, chef du groupe terroriste libanais pro-iranien Hezbollah : "Il donne au Hezbollah une partie souveraine de l'État d'Israël avec un énorme réservoir de gaz qui appartient aux citoyens d'Israël. Lapid n'a aucun mandat pour céder un territoire souverain à un État ennemi - c'est un vol illégal", a accusé Netanyahou.

Jusqu'ici, tout va bien. Une bataille politique est presque inévitable à moins d'un mois des élections - la coalition se félicite, l'opposition attaque, et tout se passe selon les règles du jeu politique... Mais, sans entrer dans les détails de l'accord, qui de toute façon n'ont pas encore été publiés, Lapid comme Netanyahou commettent des erreurs qui affectent la démocratie israélienne.

D'une part, l'approche de Lapid est saine et efficace. Les négociations sont menées loin des yeux du public, et même maintenant, alors que la signature de l'accord est très proche, les véritables détails de la division de la frontière maritime ne sont toujours pas connus du public. Pourquoi est-ce une bonne chose? Parce que si les négociations étaient menées aux yeux de tous, cela pousserait Nasrallah à aiguiser sa rhétorique encore plus qu'il ne l'a déjà fait. Le fait que les détails de l'accord soient encore secrets lui permet de s'éloigner lentement de la position qu'il a adoptée en menaçant Israël sur l'issue des négociations. La preuve la plus éclatante en est son discours conciliant de samedi soir.

DAN BALILTY / POOL / AFP

Mais Lapid a également commis une erreur. Puisque l'accord ne porte pas sur la cession d'un territoire, mais sur une ressource économique qui se trouve en territoire contesté, il ne nécessite pas de référendum selon la loi israélienne. Traditionnellement, les accords de ce type sont soumis à la Knesset pour approbation - même si la loi ne l'exige pas. Lapid s'est abstenu de le faire, car naturellement, en ce moment, la Knesset transformerait l'accord en une bataille politique qui pourrait nuire aux intérêts économiques et sécuritaires d'Israël. Et pourtant, en même temps, Lapid doit présenter l'accord naissant aux représentants du peuple au parlement.

Mais le chef de l'opposition Netanyahou commet également une erreur dont les conséquences historiques pourraient être très graves. Son annonce dimanche affirmant que, s'il forme le prochain gouvernement, son gouvernement ne respectera pas l'accord, est pour le moins problématique. Les accords internationaux lient les pays, peu importe qui les a signés. Ainsi, Netanyahou a été contraint de respecter les accords d'Oslo, qui ont été signés par le Premier ministre de l'époque, Yitzhak Rabin. Un gouvernement ne peut pas décider quels accords passés il va honorer, et lesquels il va rejeter. Un tel comportement nuirait au statut international d'Israël.

La conclusion de tout cela est que les accords doivent être respectés, mais que leurs contenus doivent également être présentés aux élus du peuple.