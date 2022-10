Cisjordanie : Benyamin Netanyahou s'engage à multiplier les constructions dans les implantations s'il est réélu

Les objectifs de développement se concentrent sur l'axe reliant Tel-Aviv à l'implantation d'Ariel

Dans un appel aux électeurs de droite, le chef de l'opposition Benjamin Netanyahou s'est engagé à soutenir la construction massive de logements dans les implantations de Cisjordanie s'il retrouve son poste de Premier ministre après les prochaines élections.

Benyamin Netanyahou a ainsi signé avec 30 membres de son parti Likoud et 26 autres politiciens du Shas, du Judaïsme unifié de la Torah, du Parti sioniste religieux et de Bayit Yehudi, une déclaration d'intention du "Mouvement pour la souveraineté" avec pour but de développer les implantations.

Dans une campagne intitulée "Avancer vers l'Est", le Mouvement pour la Souveraineté affirme que la meilleure solution à la crise du logement est de construire en Cisjordanie.

"Le péril des prix des logements dans le centre du pays nécessite des constructions massives dans la région adjacente de Judée et Samarie", mentionne la déclaration signée par les partis.

Les objectifs de développement se concentrent en particulier sur l'axe reliant Tel-Aviv à l'implantation d'Ariel, située en Samarie.

"La construction de milliers de logements sur l'axe Tel-Aviv-Ariel entraînera une augmentation spectaculaire de l'offre de terrains à bâtir et une baisse significative des prix des logements", indique la déclaration.

Ceux qui l'ont signée se sont engagés à utiliser tous les outils parlementaires à leur disposition pour que ces constructions aient lieu, notamment en modifiant la réglementation pour faciliter l'octroi de permis de construire aux habitants des implantations .

Benyamin Netanyahou a apposé son nom sur le document alors que l'administration Biden s'oppose de plus en plus fermement à la construction dans les implantations, ce qui pourrait le mettre en porte-à-faux avec Washington.

Le Mouvement souverainiste compte publier prochainement une étude plus détaillée affirmant que 75 000 logements pourraient être construits dans la région au cours des cinq prochaines années. D'après lui, la construction massive au-delà de la Ligne verte ferait également chuter les prix des logements de 20% en Cisjordanie, permettant de faire face à la démographie galopante du pays.

"Aujourd'hui, la densité de population en Israël est l'une des plus élevées parmi les pays du monde développé. D'ici 2040, la population d'Israël devrait atteindre près de 13 millions de personnes. Rien qu'à Tel-Aviv, la densité est de 7 841 habitants au km2, une densité nettement supérieure à celle de la bande de Gaza , qui est de 6 859 habitants au km2", souligne le Mouvement souverainiste.

La cheffe du Meretz, Zehava Galon, a réagi à cette proposition en disant que "résoudre le problème du logement en construisant à l'extérieur d'Israël, était comme braquer une banque afin de combler un déficit".

"Mais Bibi fait tout ce qu'il peut pour gagner des voix", a-t-elle ajouté.