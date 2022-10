Les manifestations en Iran déclenchent un mouvement vers la révolution, "nous sommes unis maintenant"

"Les Iraniens ne considèrent pas la vie normale comme un droit, c'est un rêve pour eux"

Des chants hostiles au régime résonnent désormais dans tout l'Iran dans le cadre des manifestations qui ont éclaté depuis septembre, déclenchées par la mort d'une jeune femme kurde iranienne arrêtée par la police des mœurs de la République islamique pour avoir mal porté son hijab.

Depuis que les manifestations ont éclaté, des milliers de personnes ont été arrêtées et des dizaines ont été tuées. On estime à plus de 130 le nombre de morts, principalement des manifestants, mais aussi des membres des forces de sécurité.

"Tout ce qu'ils veulent, c'est une vie normale", a déclaré Ahmad Batebi, un journaliste iranien et ancien prisonnier du régime islamique. "Les Iraniens ne considèrent pas la vie normale comme un droit, c'est un rêve pour eux", a-t-il déclaré à i24NEWS.

Menés en grande partie par des femmes, ces mouvements qui ne cessent de gonfler n'ont pas été déclenchés par des griefs politiques ou économiques classiques, mais par la colère suscitée par le code vestimentaire sexiste strictement imposé.

Des étudiants iraniens se sont joints aux manifestations dans de nombreuses universités, rappelant la rébellion étudiante de 1999 dans laquelle Batebi a joué un rôle crucial.

"Les esprits ont changé. Les opinions, les valeurs - cette génération en a marre", a-t-il insisté. "Il n'est pas question de savoir quand ou si. La révolution, c'est maintenant."

AP Photo/Kamran Jebreili, File Ahmad Batebi brandit le t-shirt ensanglanté d'un ami qui, selon lui, a été abattu lors d'affrontements entre la police et des manifestants étudiants, à Téhéran, en Iran, le 12 juillet 1999.

Batebi, étudiant à l'université de Téhéran à l'époque, avait acquis une renommée internationale après être apparu en couverture du magazine The Economist en 1999 en brandissant une chemise éclaboussée de sang lors des manifestations dans la capitale - les manifestations publiques les plus étendues et les plus violentes dans le pays depuis la révolution iranienne, 20 ans auparavant.

La photo de Batebi lui avait valu une condamnation à mort à la prison d'Evin, le lieu habituel dans lequel les prisonniers politiques en Iran sont incarcérés : "J'ai passé la plupart de mon temps à l'isolement. Ils ont essayé de me faire dire sur une vidéo que le sang sur la photo était faux et que le régime sioniste (Israël) m'avait donné de l'argent pour mentir."

Avec l'aide du Parti démocratique du Kurdistan iranien - un parti de gauche armé de Kurdes exilés dans le nord de l'Irak - Batebi s'est échappé par un réseau souterrain dans l'État voisin de l'ouest de l'Iran et a finalement obtenu le statut de réfugié aux États-Unis.

"Si je ne m'étais pas échappé, vous ne seriez pas en train de me parler maintenant. Je serais mort", a-t-il dit. Batebi fait partie d'une vaste liste d'Iraniens et d'étrangers qui font actuellement ou ont fait l'objet de ce qu'ils prétendent être des méfaits du régime iranien.

Quelques jours après le déclenchement des manifestations, le président iranien Ebrahim Raisi s'est adressé aux dirigeants mondiaux lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Pendant ce temps, à l'extérieur du siège de l'ONU, des dissidents et d'anciens "otages" ont annoncé qu'ils intentaient une action en justice contre M. Raisi pour des allégations de torture, de détresse émotionnelle et de séquestration.

AP Photo/Vahid Salemi A woman flashes a victory sign as she walks around in the old main bazaar of Tehran, Iran, October 1, 2022.

"Nous n'attendons pas d'argent. Nous voulons simplement que des comptes soient rendus", a déclaré Kylie Moore-Gilbert, l'une des trois plaignantes qui poursuivent Raisi.

L'experte australo-britannique en études islamiques a été emprisonnée en Iran pour "coopération et espionnage pour le régime sioniste tyrannique", ce qu'elle nie.

"C'était tellement ridicule que cela en devenait hilarant. Quand j'ai appris que j'avais pris 10 ans, mes compagnons de cellule et moi avons fait la fête. Si vous prenez cela au sérieux, vous tombez dans un puits de désespoir", se souvient Moore-Gilbert, qui a finalement été libérée lors d'un échange de prisonniers.

Elle a fait remarquer que la conférence n'était pas seulement un moyen de faire connaître leur action en justice et de souligner "l'absence de droits de l'homme" en Iran, mais aussi de protester contre la participation de M. Raisi au forum de l'ONU "alors que son peuple se faisait tirer dessus dans la rue".

Les deux anciens prisonniers se sont passionnés pour la vague croissante qui agite aujourd'hui le pays à l'encontre du régime de M. Raisi - un courant si fort et si différent des précédents épisodes d'agitation que l'on parle de "révolution".

Dans de nombreuses villes, des manifestants appellent à la chute de l'establishment clérical. Certaines Iraniennes brûlent leur hijab de manière provocante lors de rassemblements, tandis que la foule scande "zan, zendegi, azadi" ou "femme, vie, liberté".

"L'humeur de la dernière décennie a certainement été celle du soulèvement. Les gens, dans leur grande majorité, ne veulent pas de ce régime", a déclaré Mme Moore-Gilbert.

Elle a toutefois fait remarquer qu'une véritable révolution serait difficile à réaliser en raison du "monopole de la force" du régime, en référence aux tristement célèbres Gardiens de la révolution, que le public iranien appelle "Sepah".

AP Photo du 19 septembre 2022, dans le centre-ville de Téhéran, en Iran

Décrit comme un "empire industriel ayant un poids politique", de nombreux analystes affirment que l'influence du Sepah est encore plus forte que celle du système clérical chiite de la république, et qu'il aurait une influence considérable sur des secteurs tels que le logement, les infrastructures et l'éducation.

"Les gardes contrôlent tout, et tant que les manifestants ne pourront pas surmonter cela, il n'y aura pas de révolution", a-t-elle prévenu.

Pourtant, le peuple iranien et ses partisans dans le monde entier ripostent dans un mouvement d'une "ampleur sans précédent", que l'on peut comparer aux émeutes de 1999 des étudiants excédés par le manque de liberté d'expression.

En réponse à ce qu'il a qualifié de "chaos inacceptable" et de "soulèvements planifiés par le régime sioniste", M. Raisi a appelé les autorités à ne faire preuve d'aucune indulgence. Il a notamment restreint l'accès à internet.

"Ma génération n'avait pas internet, donc notre problème était l'accès à l'histoire. La révolution de 1979 a tué des militants politiques, des livres ont été brûlés, des sources ont été enterrées. Nous ne connaissions pas la réalité de l'Iran", explique Batebi.

Il poursuit en suggérant que le régime iranien a fait sa part en retirant son masque.

"Quand je protestais, le régime ne montrait pas son vrai visage au peuple. Si les autorités abattaient quelqu'un, elles prétendaient que c'était un terroriste ou un agent d'Israël ou des États-Unis. Aujourd'hui, personne ne croit à ces inventions".

"Il n'ont plus honte", a-t-il insisté, en évoquant les arrestations de ce que l'Iran appelle des "ennemis étrangers" pour leur participation aux manifestations, notamment des citoyens allemands, français et polonais. "Ils n'essaient même plus d'inventer des excuses".

Dans les manifestations passées, dit Batebi, des groupes de personnes se battaient pour un droit politique ou social - droits des homosexuels, droits des étudiants, libertés financières. "Mais maintenant, a-t-il souligné, tout le monde est en colère contre le mode de vie".