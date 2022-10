La Turquie nomme un nouvel ambassadeur en Israël

Il a été ambassadeur en "Palestine" après qu'Ankara ait décidé de reconnaître celle-ci comme un Etat

La Turquie a nommé Sakir Ozkan Torunlar comme nouvel ambassadeur en Israël, dans la foulée du rétablissement des relations diplomatiques complètes entre les deux pays le mois dernier, ont déclaré deux responsables turcs à Middle East Eye.

Le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a informé Sakir Ozkan Torunlar hier soir, dans le cadre d'une nouvelle série de nominations dans des pays étrangers.

Sakir Ozkan Torunlar, diplomate de carrière, était auparavant consul général de Turquie à Jérusalem entre 2010 et 2013. Il a également été ambassadeur en "Palestine" après qu'Ankara ait décidé de reconnaître celle-ci comme un Etat.

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avait décerné à Sakir Ozkan Torunlar l'Ordre de l'étoile de Jérusalem en 2013, pour sa contribution aux relations entre la Palestine et la Turquie.

Ankara s'attend à ce que la nomination du diplomate soit accueillie favorablement par Jérusalem.

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier.

Cette rencontre, la première entre un Premier ministre israélien et le dirigeant turc depuis 2008, a eu lieu au terme d'un processus d'un an qui a vu les deux pays se rapprocher après plus d'une décennie de brouille.