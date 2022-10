"Sullivan a souligné la nécessité de prendre des mesures pour désamorcer les tensions en Cisjordanie

Des hauts responsables américains ont souligné leur engagement en faveur d'une solution à deux États lors d'une série de réunions qu'ils ont tenues cette semaine à Washington avec un responsable palestinien.

Le ministre des Affaires civiles de l'Autorité palestinienne et secrétaire général du comité exécutif de l'OLP, Hussein al-Sheikh, a rencontré lundi et mardi un certain nombre de hauts responsables américains, dont le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, et la secrétaire d'État adjointe, Wendy Sherman.

Le bureau de Sullivan a précisé que al-Sheikh et lui-même "ont discuté de l'intérêt des États-Unis à soutenir la paix et la stabilité, à préserver la voie des négociations en vue de la création de deux États et à promouvoir des mesures égales de sécurité, de prospérité et de liberté pour les Israéliens et les Palestiniens".

"Sullivan a souligné la nécessité de prendre des mesures pour désamorcer les tensions en Cisjordanie en luttant contre le terrorisme et l'incitation à la violence. Il a noté l'importance pour toutes les parties de s'abstenir d'actions unilatérales qui menacent la stabilité, et a insisté sur la nécessité de renforcer les institutions palestiniennes, notamment en réitérant l'engagement envers la non-violence", a ajouté la Maison Blanche.

Le compte-rendu du département d'Etat sur la réunion d'al-Sheikh avec Sherman était en grande partie le même, bien qu'il ait précisé que le type de solution à deux Etats que l'administration Biden soutient est une solution "le long des lignes d'avant 1967 avec des échanges de terres mutuellement convenus". Cette position a été exprimée pour la première fois par le président américain Joe Biden lors de sa visite dans la région en juillet.

Elle représente un retour à l'approche plus traditionnelle des États-Unis sur la question, après que l'ancien président Donald Trump a publié un plan de paix prévoyant qu'Israël conserve toutes ses implantations en Cisjordanie.