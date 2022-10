Le gouverneur de Naplouse suscite la colère en critiquant les mères qui encouragent le "martyre" de leur enfant

"Une mère qui envoie son fils à la mort n'est pas une mère"

Le gouverneur de la ville de Naplouse, en Cisjordanie, a suscité une condamnation générale et des appels à sa démission - y compris de la part du groupe terroriste Hamas - après avoir condamné, ce qui est rare, les mères palestiniennes qui envoient leurs fils au martyre.

"Il existe des mères perverses qui ont envoyé leurs fils en mission suicide et les gens pensent qu'une telle mère est une combattante, mais une mère qui envoie son fils à la mort n'est pas une mère", a déclaré Ibrahim Ramadan dans une interview accordée mercredi à la station de radio palestinienne Safa.

Ses commentaires constituent une critique publique qui va à l'encontre de la consécration des "martyrs" qui prévaut dans la société palestinienne.

Les "martyrs" désignent les personnes tuées lors d'attaques terroristes contre des Israéliens, mais aussi celles tuées lors d'affrontements avec les forces de sécurité, d'actes violents entrepris par des habitants des implantations. L'Autorité palestinienne, pour les "récompenser", verse des millions de dollars d'allocations à leurs familles.

Les opposants au Fatah - le parti au pouvoir dans l'Autorité palestinienne, auquel Ramadan appartient - ont rapidement réagi à ses propos.

Le Hamas a affirmé dans un communiqué que les commentaires de Ramadan "insultent directement la résistance et les mères des martyrs".

"Ces déclarations sont condamnables, irresponsables et en dehors du cadre national et moral auquel notre peuple en lutte et inébranlable est attaché", a souligné le Hamas.