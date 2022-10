Cisjordanie : 3 personnes soupçonnées de terrorisme arrêtées

Quelques heurts ont éclaté pendant l'opération

Les soldats de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont mené une opération antiterroriste samedi soir pour arrêter trois personnes recherchées dans toute la Cisjordanie.

Les combattants ont opéré dans le camp de réfugiés de Jilzon dans la zone de la division régionale de Binyamin, et ont arrêté une personne recherchée soupçonnée d'être impliquée dans des activités terroristes. Les forces ont également localisé et confisqué des munitions et un certain nombre d'armes illégales, dont une arme de type M-16 et deux fusils de chasse.

Au cours de l'activité, des émeutiers palestiniens ont lancé des pierres et des bouteilles d'eau sur les forces, qui ont réagi en dispersant les foules.

Dans le même temps, des soldats de Tsahal ont opéré dans le village de Ranthis dans la zone de la division régionale d'Ephraïm et ont arrêté une personne supplémentaire.

Enfin, lors d'une opération menée à Kfar Nachalin dans la région de la division régionale d'Etzion, les forces ont arrêté un dernier suspect.

Aucune victime côté israélien n'a été rapportée.

Les individus ont été transférés pour interrogatoire.