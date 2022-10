L'accord avec le Liban est une "capitulation historique" (Netanyahou)

"Pendant plus d'une décennie, le gouvernement que j'ai dirigé n'a jamais cédé aux menaces de Nasrallah"

Le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou a affirmé mardi que le nouvel accord sur la frontière maritime avec le Liban est "une capitulation historique" face au Hezbollah.

"Ce n'est pas un accord historique, c'est une capitulation historique. Une vente de liquidation par Lapid", a-t-il dit dans un communiqué.

"Pendant plus d'une décennie, le gouvernement que j'ai dirigé n'a jamais cédé aux menaces de Nasrallah, et nous n'avons pas eu de guerre. Et puis Lapid est arrivé. En trois mois, il s'est entièrement soumis à toutes les exigences du Hezbollah."

Après d'intenses négociations sous l'égide des Etats-Unis, Israël a annoncé mardi avoir conclu un accord "historique" avec le Liban pour délimiter leur frontière maritime et lever des obstacles clés à l'exploitation de gisements gaziers en Méditerranée orientale.

Washington mène depuis deux ans une médiation entre les deux voisins, officiellement en état de guerre.