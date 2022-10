Louvre Abou Dhabi : exposition unique sur l'impressionnisme dès mercredi

L'exposition est à découvrir jusqu'au 5 février 2023

Le Louvre d'Abou Dhabi, en partenariat avec le musée d'Orsay français accueillera dès mercredi une exposition unique intitulée "Impressionnisme : la modernité en mouvements", qui regroupe plus de 150 œuvres dans une des rétrospectives les plus importantes jamais organisées.

Des chefs-d'oeuvre de Manet à Degas, en passant par Monet, Pissarro, Renoir et Cézanne seront exposés ainsi que des films et 20 photos du courant impressionniste, permettant au visiteur de comprendre l'influence de l'impressionnisme au 19e siècle et sur les différents arts qui lui ont succédé.

Né à un moment de profonds bouleversements sociaux, politiques, et culturels, l'Impressionnisme incarne un art visionnaire et une nouvelle manière de percevoir le monde.

Le Louvre dévoilera pour la première fois une acquisition importante, "La Tasse de chocolat de Pierre-Auguste Renoir", 1877-1878.

En 1874, la première exposition de peintres impressionnistes a eu lieu dans les locaux du photographe Nadar, sur le boulevard des Italiens, à Paris.

L'exposition est à découvrir jusqu'au 5 février 2023.