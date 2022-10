Accord maritime Liban/Israël: "Vous construisez l'histoire", s’est réjoui Joe Biden

Joe Biden a réitéré son engagement envers la sécurité d'Israël et la stabilité régionale

Le président américain Joe Biden s'est entretenu mardi au téléphone avec le Premier ministre israélien Yaïr Lapid et l'a félicité pour l'accord maritime avec le Liban, a indiqué le bureau du Premier ministre.

"Vous faites l'histoire", a déclaré Joe Biden à Yaïr Lapid, selon le compte rendu. Le dirigeant américain a remercié l'équipe israélienne impliquée dans les négociations, tandis que Lapid a remercié les médiateurs américains, en particulier l'envoyé Amos Hochstein.

Selon le communiqué, Joe Biden a réitéré son engagement envers la sécurité d'Israël et la stabilité régionale.

Joe Biden a également qualifié l'accord de "percée historique au Moyen-Orient".

"L'énergie - en particulier en Méditerranée orientale - devrait servir d'outil de coopération, de stabilité, de sécurité et de prospérité, et non de conflit", a-t-il affirmé.

"L'accord annoncé par les deux gouvernements aujourd'hui permettra le développement de champs énergétiques au profit des deux pays, ouvrant la voie à une région plus stable et plus prospère, et exploitant de nouvelles ressources énergétiques vitales pour le monde. Il est maintenant essentiel que toutes les parties respectent leurs engagements et travaillent à leur mise en œuvre", a-t-il poursuivi.

Selon Biden, l'accord "protège la sécurité d'Israël et ses intérêts économiques essentiels à la promotion de son intégration régionale" tout en offrant au Liban "l'espace nécessaire pour commencer sa propre exploitation des ressources énergétiques."