Les Palestiniens de Jérusalem-Est font grève pour protester contre les raids de la police à Shuafat

La police israélienne est à la recherche d'un terroriste dans le camp de réfugiés de Shuafat

Les magasins et sociétés palestiniens de Jérusalem-Est ont fermé leurs portes ce mercredi pour protester contre les raids de la police israélienne dans la région, qui ont provoqué de violents affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants palestiniens.

La police israélienne est à la recherche d'un terroriste dans le camp de réfugiés de Shuafat, qui a perpétré dimanche une attaque à un poste de contrôle, tuant un soldat.

La police a ratissé Shuafat à la recherche du suspect, installant des points de contrôle et déployant des groupes d'officiers armés pour interroger les résidents. Les postes de contrôle ont bloqué les points d'entrée et de sortie de la zone, perturbant la vie quotidienne des habitants.

Les écoles et les magasins ont fermé dans tout Jérusalem-Est, y compris dans la vieille ville, dont les magasins colorés destinés aux touristes et aux habitants sont habituellement en pleine activité.

Des habitants de Chouafat ont appelé mardi soir à "la désobéissance civile" contre les mesures israéliennes.

Mardi, un second soldat israélien a été tué dans une nouvelle attaque, près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie et théâtre de heurts et d'opérations israéliennes ces derniers mois.

Et mercredi, l'armée israélienne a dit avoir bloqué des routes menant à cette ville, également en grève.

Dans la foulée d'attaques anti-israéliennes meurtrières en mars et en avril, l'armée israélienne a multiplié les opérations et les arrestations en Cisjordanie.