Syrie : Tiktok tire profit de dons envoyés aux familles des camps de réfugiés

La plateforme TikTok tirerait profit de dons numériques envoyés à des familles syriennes dans les camps de réfugiés, selon une enquête publiée mercredi.

Au cours des cinq derniers mois, la BBC a analysé 30 comptes TikTok diffusant le quotidien des familles en direct des camps de réfugiés syriens. Les journalistes ont appris que les familles déplacées qui mendient des dons via la plateforme auprès de leurs adeptes gagnent jusqu'à 1 000 dollars par heure, mais ne reçoivent qu'une infime partie de ces dons.

Dans plusieurs vidéos, des enfants passent des heures à dire "S'il vous plaît, aimez, partagez, donnez."

TikTok affirme que la "mendicité" est interdite sur sa plateforme. Mais malgré cela, les journalistes ont découvert que des agences en Chine et au Moyen-Orient directement affiliées à TikTok recrutent des familles syriennes en leur fournissant des gadgets mobiles et un accès à des comptes TikTok.

Ces intermédiaires ont été créés dans le cadre de la mission de la plateforme visant à encourager les utilisateurs à passer plus de temps à regarder des lives.

Selon les agences, ils utilisent principalement des cartes SIM britanniques, car les utilisateurs du Royaume-Uni sont parmi ceux qui font les dons numériques les plus importants. En utilisant le compte TikTok d'un reporter vivant dans l'un des camps, le personnel de la BBC a envoyé un don de 106 dollars en espèces et a vérifié que la personne avait reçu moins de 30 % des dons, le reste étant récupéré par TikTok.

De plus, les 33 dollars restants ont été réduits de 10 %, facturés comme commission pour le transfert, et de 35 % supplémentaires, prélevés par l'intermédiaire, de sorte que le bénéficiaire n'a reçu que 19 dollars sur 106.

"Nous sommes profondément préoccupés par les informations et les allégations qui nous ont été rapportées par la BBC, et nous avons pris des mesures rapides et rigoureuses", a déclaré TikTok dans un commentaire officiel sur l'enquête, refusant toutefois de révéler le montant de sa commission sur les dons numériques.