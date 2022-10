Iran : au moins 28 enfants tués lors des manifestations

Les forces de sécurité ont recouru à la violence contre les enfants pour avoir manifesté dans les écoles

Au moins 28 enfants ont été tués dans les manifestations qui ont secoué l'Iran depuis la mort de Mahsa Amini, et des centaines d'autres sont détenus dans des prisons pour adultes, selon des groupes de défense des droits à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Mahsa Amini, 22 ans, a été déclarée morte quelques jours après que la police des mœurs a arrêté cette Kurde iranienne le mois dernier pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes.

La colère a éclaté lors de ses funérailles et s'est propagée pour devenir la plus grande vague de protestations dans le pays depuis près de trois ans, malgré une répression qui a fait des dizaines de morts et des centaines d'arrestations.

La Société iranienne de protection des droits de l'enfant a condamné les forces de sécurité pour avoir recouru à la violence contre les enfants qui ont manifesté dans les écoles et dans la rue.

"Selon les statistiques, 28 enfants ont été tués lors de ces affrontements, dont la plupart se sont produits dans la province défavorisée du Sistan-Baloutchistan", a indiqué le groupe basé à Téhéran dans une déclaration publiée sur son site Internet lundi.

Elle a critiqué le fait que "les familles soient tenues dans l'ignorance de l'endroit où se trouvent leurs enfants, que les affaires se déroulent sans avocat et qu'il n'y ait pas de juges pour enfants ni de police."

Le commandant adjoint des Gardiens de la révolution, Ali Fadavi, a déclaré aux médias iraniens le 5 octobre que "l'âge moyen des détenus de bon nombre des récentes manifestations était de 15 ans".

Hassan Raisi, avocat spécialisé dans les droits de l'homme, a déclaré que certains des enfants arrêtés étaient détenus dans des centres de détention pour adultes toxicomanes.

"C'est très inquiétant", a-t-il alerté dans un rapport publié mercredi sur le site d'information Iran Wire, basé à Londres. Les personnes "âgées de moins de 18 ans ne doivent jamais être détenues avec un criminel de plus de 18 ans".

AP

Il a ajouté qu'"environ 300 personnes âgées de 12-13 ans et de 18-19 ans sont en garde à vue."

Les écoliers ont rejoint les manifestations peu après leur début à la mi-septembre, les filles retirant leur hijab, criant des slogans anti-gouvernementaux et dégradant des photos des dirigeants du pays.

L'UNICEF, l'agence des Nations unies pour l'enfance, s'est dite lundi "extrêmement préoccupée" par les informations faisant état de "meurtres, blessures et détentions d'enfants et d'adolescents" en Iran.

Par ailleurs, les 27 pays membres de l'Union européenne ont donné leur accord pour sanctionner les responsables iraniens impliqués dans la répression des manifestations déclenchées.

L'accord politique trouvé par les ambassadeurs à Bruxelles doit être confirmé par les ministres des Affaires étrangères de l'UE lors de leur réunion lundi à Luxembourg, a-t-on précisé de mêmes sources.