Israël : vives tensions dans les rues de Jérusalem-Est, deux officiers de police blessés

Des policiers ont été attaqués avec des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov

De violents affrontements ont éclaté mercredi soir à Jérusalem-Est, entre forces de sécurité et émeutiers palestiniens. Deux policiers ont été blessés dans les émeutes du quartier Issawiya à l'est de la ville, et une voiture appartenant à des juifs, entrée dans le quartier, a également été détruite. Cinq émeutiers palestiniens ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir participé aux émeutes.

En plus des troubles dans la capitale, des centaines de Palestiniens ont affronté les forces de sécurité dans plus de dix lieux à travers la Cisjordanie. La plupart des heurts ont eu lieu dans la région de Ramallah et près de Beit Omar, où il a été signalé qu'un Palestinien avait été tué.

A Issawiya, de violents affrontements ont eu lieu entre les habitants et les forces de sécurité qui ont été frappées à coups de pierres, de pétards et de cocktails Molotov. Des vidéos du quartier de Silwan montrent des tirs continus de mortiers d'artifice sur des maisons juives. Dans le quartier A-Tor, les émeutiers ont incendié des poubelles.

La police de Jérusalem a déclaré que "les forces réagissent avec des moyens de dispersion aux cocktails Molotov, aux jets de pierres, aux explosifs, à l'incendie des poubelles, au blocage des routes et aux tentatives de nuire aux forces de sécurité".