Cisjordanie : un médecin palestinien en état de mort clinique après des échanges de tirs à Jénine

Des hommes armés ont tiré sur les soldats depuis une ambulance

Deux terroristes Palestiniens ont été tués et un médecin se trouve dans un état de mort clinique, après des échanges de tirs avec les soldats de Tsahal à Jénine en Cisjordanie, a rapporté le ministère de la Santé palestinien.

Alors que les forces israéliennes menaient une opération antiterroriste dans le camp de réfugiés, des hommes armés ont tiré sur les militaires depuis une ambulance, selon Tsahal. Le médecin du Croissant rouge du nom de aurait succombé à des tirs palestiniens, selon les forces israéliennes.

Selon une information contradictoire émanant du directeur de l'hôpital où a été transféré le médecin, celui-ci serait arrivé dans un état critique et serait actuellement "en état de mort clinique".

"Ce matin, dans le cadre de l'activité intensive en Judée-Samarie des forces des gardes-frontières, de Tsahal et du Shin Bet, l'armée est intervenue à Jénine pour arrêter un membre recherché du Hamas, soupçonné d'avoir mené des fusillades contre nos forces et d'avoir participé à la planification d'attentats et d'activités terroristes dans le camp de réfugiés", a indiqué un communiqué de la police publié peu après les faits.

"Du matériel militaire, des munitions et deux armes de type M-16 ont été saisies au domicile du suspect et lors d'une autre perquisition. Au cours de l'opération, des tirs nourris ont visé nos forces qui ont riposté. Des hommes armés ont été touchés", a poursuivi le communiqué, indiquant qu'une enquête sur le incidents était en cours.

La ville de Jénine, considérée comme l'épicentre du terrorisme palestinien en Cisjordanie, concentre l'essentiel des raids antiterroristes de Tsahal menés depuis plusieurs mois dans la région suite à une vague d'attentats au printemps dernier.

L'activité de l'armée dans le camp de réfugiés s'inscrit également dans un contexte d'escalade des tensions en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, où de violents affrontements ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi, et se sont poursuivis la nuit dernière.

18 suspects ont été arrêtés à Jérusalem-Est, dont 11 dans le quartier Sheikh Jarrah.