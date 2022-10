Accord avec le Liban : "Israël a obtenu ce qu'il voulait" (médiateur américain)

"Israël n'a renoncé à aucune ressource en gaz"

L'envoyé à l'énergie de l'administration Biden a insisté jeudi sur le fait que l'accord maritime qu'il a négocié entre Israël et le Liban garantirait la sécurité de l'État juif, rejetant les affirmations selon lesquelles Jérusalem avait cédé aux menaces du Hezbollah.

Dans une interview à la Chaîne 12, Amos Hochstein a décrit le pacte historique, qui délimitera la frontière maritime et divisera les réserves de gaz offshore entre les pays belligérants, comme un accord "gagnant-gagnant".

"Israël a négocié très durement les arrangements de sécurité plus près du rivage, et il a obtenu ce qu'il voulait", a-t-il affirmé.

Il a déclaré que la dernière série de pourparlers avait abouti, après 11 ans d'efforts diplomatiques pour la plupart infructueux, une fois qu'il avait "décidé de changer l'équation", reconnaissant que chaque pays avait des objectifs distincts dans le différend maritime qui ne s'excluaient pas nécessairement.

L'accord donne à Israël les droits exclusifs sur le champ de Karish, mais cède le champ de Qana au Liban, même si l'Etat hébreu devrait bénéficier d'une part des revenus des richesses potentielles en gaz extraites des fonds marins.

Les gouvernements israélien et libanais ont tous deux soutenu le texte final cette semaine, mais le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou a déclaré qu'il ne serait pas lié par l'accord s'il parvenait à reprendre le pouvoir après les élections du 1er novembre, le qualifiant l'accord de "reddition" d'Israël aux menaces du Hezbollah.

"Il y a toujours beaucoup de rhétorique passionnée dans les campagnes politiques, surtout à l'approche des élections", a commenté Amos Hochstein, indiquant que l'ex-Premier ministre ne s'était pas opposé par le passé à un accord incluant des paramètres similaires.

Le médiateur a noté que le Liban avait également fait des concessions, indiquant que Beyrouth ne souhaitait pas initialement reconnaître formellement la frontière de bouées qu'Israël avait établie unilatéralement en 2000 à environ cinq kilomètres au large de Rosh Hanikra, mais qu'il avait finalement accepté de le faire.

"La partie la plus importante - les cinq premiers kilomètres - est ce qui compte pour la sécurité, et non à 30 kilomètres en mer. Cela donne à Israël la capacité de contrôler jusqu'à cette ligne et d'avoir de la visibilité. C'est un énorme gage de sécurité pour le pays", a encore dit Amos Hochstein. .

"Savoir que depuis le gisement de Karish jusqu'au sud, il n'y aura pas de menace de missiles assure également la sécurité d'Israël", a-t-il ajouté, précisant que les concessions israéliennes sur le champ de Qana, qui chevauche les zones économiques exclusives des deux pays, étaient insignifiantes.

"Israël n'a renoncé à aucune ressource. Le gisement de gaz en question, situé à la frontière à l'intérieur des eaux litigieuses, n'a jamais été foré. Nous ne savons même pas s'il y a du gaz là-bas", a-t-il dit.

Quant au Liban, le médiateur a déclaré que l'accord lui offrait "juste un peu d'argent pour stopper son déclin et l'effondrement de son économie".

"C'est une première étape vers l'espoir", a-t-il poursuivi, arguant qu'il était aussi dans l'intérêt d'Israël que le Liban prospère économiquement.

Interrogé sur les garanties qu'Israël a reçues concernant le fait que les revenus du gaz ne finissent pas par tomber dans la poche du Hezbollah, Amos Hochstein s'est contenté de répondre que le principal bénéficiaire serait le peuple libanais.

"Le gaz ira dans les centrales électriques afin de s'assurer qu'un pays qui bénéficie de moins de deux heures d'électricité par jour puisse enfin commencer à relancer son économie et donner de l'espoir à son peuple", a-t-il dit.