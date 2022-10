Iran : "Les mollahs doivent déguerpir !", ont scandé les manifestants samedi

Les manifestants répondaient à un appel à des protestations massives sous le slogan "Le début de la fin!"

Des Iraniens sont de nouveau descendus dans la rue samedi pour manifester contre le pouvoir, un mois après le début du mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini et réprimé dans le sang, selon des médias et des ONG.

Cette Kurde iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran, pour avoir, selon celle-ci, enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, prévoyant notamment le port du voile pour les femmes.

Les autorités iraniennes affirment que la jeune femme est morte des suites d'une maladie et non de "coups", d'après un rapport médical rejeté par son père. Selon son cousin, elle est décédée après "un violent coup à la tête".

Depuis, nombre de jeunes femmes ont été le fer de lance des manifestations, criant des slogans antigouvernementaux, enlevant et brûlant leur foulard, et tenant tête aux forces de sécurité dans les rues. "Les mollahs doivent déguerpir!", scandaient samedi des femmes sans hijab au Collège technique et professionnel Shariati de Téhéran, dans une vidéo largement partagée en ligne.

À l'ouest de Téhéran, des manifestants ont lancé des projectiles sur les forces de sécurité près d'un rond-point important de la ville de Hamedan, selon des images vérifiées par l'AFP.

Malgré les fortes perturbations de l'Internet et le blocage par les autorités d'Instagram et WhatsApp, des Iraniens se sont rassemblés samedi dans les rues d'Ardabil, dans le nord-ouest du pays, selon des vidéos partagées sur Twitter.

Des commerçants se sont mis en grève à Saghez, la ville natale de Mahsa Amini dans la province du Kurdistan (nord-ouest), et à Mahabad (nord), d'après le média en ligne 1500tasvir, qui recense les violations des droits humains.

"Des écolières dans le village de Ney à Marivan (ouest) ont provoqué des feux dans la rue et crié des chants antigouvernementaux", a indiqué Hengaw, un groupe de défense des droits des Kurdes d'Iran basé en Norvège.

Des jeunes ont également manifesté dans les universités de Téhéran, d'Ispahan (sud) et de Kermanshah (nord-ouest), selon des images partagées en ligne.

Ces militants ont encouragé les Iraniens à manifester dans des endroits où les forces de sécurité ne sont pas présentes et à scander "Mort au dictateur", en référence au guide suprême Ali Khamenei.