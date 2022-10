Attentat de Beit El : "C'est un miracle que je n'aie pas été touché plus gravement", affirme l'Israélien blessé

Les terroristes auraient ouvert le feu sur l'implantation depuis une colline voisine, à proximité de Ramallah

Un Israélien légèrement blessé lors d'une fusillade dans l'implantation de Beit El Cisjordanie au cours du week-end a déclaré que c'était un miracle qu'il n'ait pas été plus gravement atteint.

Dans une interview à Ynet publiée samedi soir, Yonatan Nizri, 25 ans, a décrit comment les coups de feu des deux terroristes palestiniens avaient manqué de peu de le toucher, ainsi que sa femme et son fils en bas âge.

Le résident de l'implantation juive a raconté qu'il était assis dans sa soucca (cabane dressée pour la fête de Souccot) vendredi soir, lorsque lui et sa famille ont entendu des coups de feu.

Il y avait plus d'une douzaine d'autres personnes assises dans la soucca pour le repas traditionnel du shabbat lorsque plusieurs balles ont percé les murs fragiles de la construction temporaire située dans une arrière-cour.

"J'ai senti quelque chose à la mâchoire et j'ai immédiatement attrapé ma femme et mon enfant et nous sommes entrés à l'intérieur de la maison", a relaté Yonatan Nizri. "C'est un sentiment terrible. Passer en une seconde d'une ambiance de fête à celle d'un attentat a été difficile à intégrer", a-t-il déclaré.

"Cela aurait pu se terminer complètement différemment, c'était vraiment un miracle", a ajouté l'homme, en montrant l'impact de balle dans la chaise en plastique sur laquelle il était assis. "Si la trajectoire de la balle avait été légèrement décalée, cela aurait pu se terminer complètement différemment."

Yonatan Nizri, qui a été légèrement blessé par un éclat de balle, a été transporté à l'hôpital Shaare Zedek de Jérusalem pour y être soigné.

Il a confi que la fusillade avait nui à son sentiment de sécurité.

"Après un incident comme celui-ci, quand vous sentez que votre enfant et votre femme sont en danger de mort, vous vous posez des questions", a-t-il dit.

Se référant aux informations relayées par les médias selon lesquelles les forces de sécurité israéliennes avaient des informations concernant une attaque imminente, et avaient même tendu une embuscade aux hommes armés qui ont rapidement mis fin à la fusillade, Yonatan Nizri s'est demandé s'il n'aurait pas été possible de faire plus afin d'empêcher les assaillants d'ouvrir le feu.

Tsahal a abattu l'un des deux terroristes palestiniens juste après l'attaque alors qu'il tentait de fuir les lieux.

Tsahal et le Shin Bet ont également arrêté le deuxième suspect après une chasse à l'homme d'une heure, et récupéré l'arme utilisée lors de l'attentat.

Les deux hommes ont apparemment ouvert le feu sur l'implantation depuis une colline voisine, à proximité du camp de réfugiés de Jalazoun, au nord de Ramallah.