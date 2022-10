Le projet estimé à 500 milliards USD est porté personnellement par le prince héritier Mohammed Ben Salmane

La justice saoudienne a confirmé la semaine dernière la condamnation à mort de trois hommes par un tribunal au début du mois d'octobre pour avoir refusé de quitter leurs terres qui vont être réquisitionnées pour la construction de la ville futuriste Neom, a rapporté l'ONG Alqst, basée à Londres.

Shadli, Atallah, et Ibrahim al-Howeiti font tous les trois partie de la tribu Howeitat, un groupe habitant la province de Tabuk, au nord-ouest du Royaume, près de la frontière avec l'Égypte, la Jordanie et Israël, et qui est opposé à la construction sur leurs terres de la nouvelle mégapole, dont le projet est porté personnellement par le prince héritier Mohammed Ben Salmane.

La tribu est dans le viseur des autorités saoudiennes depuis plusieurs mois.

Le frère de Shadli al-Huwaiti a été tué en avril 2020 par les forces de l'ordre alors qu'il manifestait contre l'expulsion de sa famille et avait publié des vidéos sur Youtube.

Au mois d'août, deux hommes ont été condamnés à 50 ans de prison pour avoir soutenu le refus de leur famille d’être chassés de chez eux. Selon Alqst, des cas similaires se sont multipliés ces derniers mois.

Le projet Neom, dont le coût est estimé à 500 milliards de dollars, fera 170 kilomètres de long pour seulement 200 mètres de large et pourra accueillir à terme 9 millions d'habitants

Le site a fait parler de lui récemment lorsqu'il s'est vu attribué l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver 2029 par le Conseil olympique d'Asie, suscitant la colère des ONG et des organisations de défense de l'environnement qui ont dénoncé "un non-sens écologique".

La probabilité de voir de la neige tomber sur le site étant extrêmement faible, en raison de sa situation géographique, le recours à la neige artificielle sera indispensable.

Une anomalie si l'on considère la volonté affichée du prince héritier Mohamed ben Salmane de donner une image respectueuse de l'environnement au royaume, le plus grand exportateur de pétrole au monde.