Cisjordanie : un terroriste qui faisait l'objet d'une alerte arrêté à Naplouse

"Notre devoir est de permettre la sécurité et d'éradiquer les menaces"

Les forces de Tsahal ont opéré dans la nuit de dimanche à lundi à Naplouse en Cisjordanie et ont arrêté une personne recherchée qui faisait l'objet d'une alerte particulière de la part des renseignements. Au cours de l'opération, des Palestiniens ont tiré en direction des soldats de Tsahal, aucune victime n'a été rapportée.

L'homme arrêté est Hamza Al-Azzi, un militant de l'organisation terroriste Fosse aux lions, mais l'organisation aurait démenti le fait qu'un de ses membres a été appréhendé.

Tsahal relève une diminution du nombre d'attaques par balle perpétrées par des terroristes en provenance de Naplouse, principalement en raison des barrières qui ont été placées autour de la ville et aux effectifs de sécurité importants mobilisés dans la région.

"Notre devoir est de permettre la sécurité et d'éradiquer les menaces", a déclaré hier le ministre de la Défense Benny Gantz lors de sa visite dans le Gush Etzion. "Nous poursuivrons notre activité contre le terrorisme et l'étendrons autant que nécessaire par tous les moyens - offensifs, défensifs, politiques et civils."

Parallèlement au terrorisme palestinien, le Shin Bet et la police travaillent également contre la criminalité nationaliste qui augmente. 20 incidents de ce type se sont produits au cours des 4 derniers jours.

Ces dernières semaines, de nombreux attentats meurtriers ont été perpétrés principalement contre des soldats israéliens; les autorités appellent à la vigilance du public.