Dubaï : la chanteuse Kylie Minogue sur scène pour le réveillon du 31 décembre

Elle a vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde

La star légendaire de la pop australienne Kylie Minogue se produira aux Émirats arabes unis à Dubai pour le réveillon du 31 décembre, à l'Atlantis The Palm lors d'une soirée de gala.

La performance de Kylie Minogue sera accompagnée d'un live de 30 musiciens et d'un feu d'artifice qui illuminera le ciel pour marquer le passage à 2023.

Pour un peu plus de 1600 euros, les fans pourront profiter du dîner de gala et du concert. Ceux qui souhaitent être assis dans le carré d'or devront débourser plus de 2300 euros. Une aire de jeux spéciale pour enfants sera également installée avec un énorme toboggan, un château gonflable, un cinéma en plein air ou encore des stands de jeux.

Kylie Minogue est née le 28 mai 1968 à Melbourne, elle est chanteuse, compositrice et actrice.

Mondialement connue pour ses titres phares tels que "The loco-motion, "All the lovers" ou encore "I should be so lucky", elle a gagné ses premiers galons de célébrité dans le courant des années 1980 grâce à son rôle au sein dans la série télévisée australienne "Les Voisins."

Selon Warner Music Australia, elle a vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde au début des années 2020. Elle a également reçu de nombreux prix, dont les Brit Awards, Grammy Awards, World Music Awards ou encore les MTV Music Awards.