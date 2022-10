Arabie saoudite : une campagne promeut le café du royaume dans les villes du monde entier

L'Arabie saoudite est l'un des plus grands consommateurs de café au monde

Le ministère saoudien de la Culture a mis en place une campagne d'une semaine visant à promouvoir le café du royaume dans les villes du monde entier. Le ministère a concentré sa campagne dans les hauts lieux touristiques de New York, Londres, Rome et Paris, et a diffusé des publicités sur des écrans sur les places des villes et le long des routes principales.

L'initiative, dont le contenu a été publié dans le cadre de l'année du café saoudien 2022 en même temps que la célébration de la Journée internationale du café, a présenté la valeur culturelle du café saoudien et son lien avec l'identité nationale en tant que symbole de générosité et d'hospitalité.

L'Arabie saoudite est l'un des plus grands consommateurs de café au monde et l'autosuffisance de sa production est un des objectifs du plan de réforme Vision 2030.

Une délégation de la célèbre enseigne Starbucks s'est rendue dans la région de Jazan, dans le sud-ouest du Royaume, où la production de café a joué un rôle clé dans la relance de l'économie locale.

Les territoires de Jazan sont le berceau de la culture du café Khawlani et l'établissement d'un partenariat mondial est considéré comme crucial pour l'expansion du produit. Les discussions ont porté sur la possibilité d'introduire des grains de café saoudiens de haute qualité dans les cafés Starbucks du monde entier.

En Israël, le plus grand festival de café a été organisé le weekend dernier dans la ville bédouine de Rahat.