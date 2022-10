Liban : le 1er festival littéraire international "Beyrouth Livres" du 19 au 30 octobre

Le festival propose aux auteurs d’aller à la rencontre des habitants de Beyrouth

Le Liban accueille son premier festival littéraire international et francophone Beyrouth Livres du 19 au 30 octobre.

Pendant 10 jours, les visiteurs assisteront à des expositions, des lectures, des débats, des projections, des spectacles ou encore des concerts. Plus de 110 auteurs de 18 nationalités investiront plus de 40 institutions culturelles dans tout le Liban. La plupart des rencontres seront traduites en Arabe afin de toucher un large public.

Tous les genres littéraires seront représentés avec une programmation très éclectique : lectures de textes à voix haute, résidences d’auteurs, créations originales, concerts dessinés, projections de films adaptés de livres, formats de rencontres innovants entre auteurs et public côtoient une programmation littéraire moderne.

Le festival propose aux auteurs invités d’aller à la rencontre des habitants de Beyrouth. Chaque jour, ils se rendront dans les librairies, cafés, musées et théâtres d’un quartier emblématique pour des événements entièrement gratuits.

Le festival sera également rythmé par plusieurs grands rendez-vous. Les membres de l’Académie Goncourt (Eric-Emmanuel Schmitt, Camille Laurens, Didier Decoin, Tahar Ben Jelloun) seront notamment présents aux côtés de Fabien Toulmé, Marie Darrieussecq, Clara Dupont-Monod, Serge Bloch ou encore Ryoko Sekiguchi. Ils échangeront avec de nombreux auteurs libanais tels que Charif Majdalani, Diane Mazloum, Sabyl Ghoussoub et Hyam Yared mais aussi des réalisateurs, musiciens, philosophes ou encore des dessinateurs de renom.

De nombreux débats et cafés littéraires inviteront les auteurs à échanger sur les thèmes qui traversent les littératures contemporaines, de l’exil à la mémoire en passant par les questions de démocratie et de féminisme au Liban.

En outre, le festival mettra l'accent sur la jeunesse en proposant un vaste dispositif d’interventions d’auteurs dans les écoles et des évènements réservés aux scolaires. Plus de 30 auteurs se déplaceront dans des écoles et 7 universités à travers tout le pays.