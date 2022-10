Iran : une grimpeuse portée disparue après avoir concouru sans hijab

Les amis de Rekabi n'auraient pas pu la contacter depuis dimanche soir

Elnaz Rekabi, qui a participé hier aux championnats d'escalade d'Asie en Corée du Sud sans hijab qui est imposé, a depuis disparu, selon une information de la BBC perse.

Cette information est particulièrement pertinente à la lumière des récentes tensions et protestations en Iran à la suite de la mort de Mahsa Amini.

Selon le Tehran Times, elle est la première femme iranienne à avoir remporté une médaille (bronze) aux championnats du monde de la Fédération internationale de l'escalade sportive (IFSC) en 2021.

Elle serait l'une des premières athlètes féminines à concourir tout en désobéissant ouvertement aux strictes lois iraniennes sur le port du hijab.

Plus de 40 organisations de défense des droits humains ont dénoncé lundi la répression meurtrière en Iran contre les manifestations en cours depuis la mort de Mahsa Amini, il y a un mois, et ont appelé l'ONU à enquêter d'urgence.

Des ONG internationales, dont Amnesty international et Human Rights Watch (HRW), et des groupes iraniens basés à l'étranger, parmi lesquels l'Iran Human Rights (IHR, à Oslo), Hengaw (Norvège) et le Centre pour les droits de l'Homme en Iran (CHRI, New York), figurent parmi les signataires de l'appel.

Les ONG ont exprimé "leurs vives préoccupations" face à "la machine de répression déployée par les autorités iraniennes pour sévir" contre le mouvement de contestation.