Oman : Al Bustan Palace reconnu comme l'un des meilleurs hôtels du Moyen-Orient en 2022

L'hôtel Al Bustan Palace du Ritz-Carlton près de Mascate dans le sultanat d'Oman, a été reconnu comme l'un des meilleurs hôtels du Moyen-Orient par le Prix des lecteurs de Condé Nast Traveler 2022.

Al Bustan Palace a établi la référence en matière d'hospitalité de luxe depuis son ouverture en 1985 et continue aujourd'hui d'être salué comme un symbole d'excellence depuis 37 ans.

"Ce prix vient couronner une année très fructueuse pour l'hôtel, notamment avec l'ouverture des frontières omanaises il y a presque un an, après une longue période de restrictions et de fermetures dues au coronavirus. Nous sommes ravis du retour des clients d'Oman, de la région et du monde entier, qui viennent découvrir leur hôtel préféré à Mascate. Nos employés dévoués se surpassent toujours pour s'assurer que les visiteurs passent un séjour exceptionnel, tout en créant des souvenirs," a déclaré Nabil Abdul Wahab Zadjali, directeur général de l'Al Bustan Palace.

Avec de magnifiques jardins et des chambres de luxe, le complexe propose un mélange séduisant d'ancien et de nouveau, alliant le local à l'occidental.

L'hôtel propose une cuisine mondiale, un spa de qualité et de nombreuses activités.

Créé pour la première fois en 1998, le Prix des lecteurs de Condé Nast Traveler est le prix le plus important de l'industrie du voyage, qui récompense chaque année les meilleurs hôtels à travers le monde.

