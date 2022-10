Afghanistan : les talibans envisageraient de nouer des relations avec Israël

"Renforcer le régime inclut de nouer des relations avec les puissances de la région dont Israël fait partie"

Les talibans afghans seraient en train de reconsidérer leur position vis-à-vis d'Israël, a appris i24NEWS d'un ancien responsable afghan impliqué dans des discussions avec le gouvernement taliban.

"Dans les étapes préliminaires, ils sont intéressés par le fait d'établir des relations confidentielles avec Israël, dans l'idée de voir ces négociations aboutir dans les prochaines années", a déclaré la source.

L'objectif final de cette diplomatie de l'ombre serait la conclusion d'un accord bilatéral entre Israël et l'Afghanistan, a-t-il affirmé.

L'ancien responsable afghan précise toutefois que cette politique ne représente pas une position officielle du gouvernement taliban, mais plutôt une opinion partagée par certains membres au sein du mouvement.

La faction qui soutient cette orientation politique comprend environ 200 personnes à divers niveaux du groupe islamiste, incluant des hauts fonctionnaires.

"A leurs yeux, renforcer et soutenir le régime taliban passe par la construction de relations solides avec les superpuissances de la région, dont Israël fait partie", a expliqué cette source.

"Israël est puissant et influent au Moyen-Orient mais aussi sur la scène économique mondiale", a poursuivi la source, précisant à i24NEWS qu'il était en contact avec un activiste israélien.

"Certains pays musulmans ont noué des liens avec Israël parce que c'est dans leur intérêt national, et nous aussi avons nos propres intérêts", a-t-il noté, faisant référence aux accords d'Abraham.

Mohsen KARIMI / AFP Le 13 septembre 2022, des combattants talibans défilent dans des véhicules blindés à Herat, en Afghanistan.

Le Dr Muhammad Naeem, porte-parole du Bureau politique de l'Émirat islamique d'Afghanistan, a été interrogé par Al Jazeera le mois dernier pour savoir si les talibans excluaient l'établissement de relations avec Israël.

"Quel problème aurions-nous avec Israël ? La prochaine chose qu'on nous demandera est si nous sommes disposés à dialoguer avec Mars", a-t-il répondu.

Il y a un peu plus d'un an, en septembre 2021, Zabihullah Mujahid, porte-parole des talibans, avait pourtant affirmé au média russe Spoutnik que si les talibans cherchaient à nouer des liens avec les États-Unis et d'autres pays du monde, ils excluaient les contacts diplomatiques avec Israël.

Depuis, il a toutefois adouci sa rhétorique, laissant penser qu'un rapprochement avec l'Etat hébreu n'était plus tout à fait du domaine de l'utopie.

"Au cours des 50 dernières années, les Arabes et les Iraniens ont intoxiqué l'esprit de nos peuples contre Israël avec la propagande affirmant qu'il était notre principal ennemi dans le monde… Personne n'ose parler d'Israël ni de partenariat avec lui, de peur que cela ne coûte sa vie, son statut social ou sa carrière politique", a-t-il déclaré.