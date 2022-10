La grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi, qui a concouru sans hijab, accueillie en héroïne à Téhéran

Des vidéos montrent une foule nombreuse scandant le nom de Rekabi à l'aéroport de Téhéran

La grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi a été accueillie en héroïne à son retour à Téhéran mercredi, après avoir participé à une compétition d'escalade en Corée du Sud sans porter le foulard obligatoire pour les athlètes féminines de la République islamique.

Les supporters et les médias en langue farsi en dehors de l'Iran se sont inquiétés pour la sécurité d'Elnaz Rekabi après qu'elle ait choisi de concourir sans le hijab.

Un message Instagram publié mardi sur un compte attribué à Elnaz Rekabi indiquait qu'elle ne portait pas de hijab de manière "involontaire", même s'il n'était pas sûr à ce moment-là qu'elle ait écrit le message elle-même.

RHEA KANG / INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING / AFP La grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi lors de la finale féminine des championnats asiatiques à Séoul, en Corée du Sud, le 18 octobre 2022

Le gouvernement iranien exerce régulièrement des pressions sur les militants dans le pays et à l'étranger, diffusant souvent à la télévision d'État ce que les groupes de défense des droits décrivent comme des aveux forcés.

Des vidéos partagées en ligne montrent une foule nombreuse scandant le nom de Rekabi rassemblée tôt mercredi à l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran, principale porte de sortie du pays.

À son arrivée à l’aéroport de Téhéran, Elnaz Rekabi a toutefois répété ce qui avait été posté sur Instagram, à savoir que le fait de ne pas porter le hijab était "involontaire" et que son voyage s'était déroulé comme prévu.

"J'étais occupée à mettre mes chaussures et mon équipement dans la zone d'attente réservée aux femmes et cela m'a fait oublier de mettre mon hijab avant d'aller concourir. Je suis rentrée en Iran l'esprit tranquille, même si j'étais très tendue et stressée. Mais jusqu'à présent, Dieu merci, il ne s'est rien passé", a-t-elle déclaré à son arrivée.