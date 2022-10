Un prix international retiré à une journaliste palestinienne pour ses propos en faveur d'Hitler

"Hitler et moi partageons la même idéologie concernant l'extermination des Juifs"

La Fondation Thomson Reuters a annulé l'attribution du prix Kurt Schork de journalisme international à la journaliste indépendante palestinienne Shatha Hammad, après avoir découvert d'anciens messages sur les réseaux sociaux dans lesquels elle faisait l'éloge d'Adolf Hitler.

En 2014, Shatha Hammad avait publié un commentaire sur Facebook disant : "Moi et Hitler sommes amis. Nous partageons la même idéologie, notamment concernant l'extermination des Juifs."

Dans un article datant de la même année, la journaliste avait par ailleurs qualifié des terroristes ayant tué cinq Israéliens de "martyrs".

Les commentaires de Shatha Hammad glorifiant Hitler et le terrorisme ont été mis au jour par l'organisation de surveillance des médias HonestReporting, qui a indiqué avoir trouvé des dizaines de publications de la journaliste de la même teneur.

"Soyons clairs : il ne s'agit pas de refuser un prix à un journaliste palestinien. Il s'agit de reléguer les antisémites impénitents au ban de la société et non de les récompenser par une reconnaissance internationale. L'antisémitisme est en hausse dans le monde, et le langage de Shatha Hammad ne sert qu'à inciter à plus de violence contre les Juifs", a déclaré Jacki Alexander, PDG de HonestReporting.

""La Fondation Thomson Reuters et le Kurt Schork Memorial Fund s'opposent à tout discours de haine de quelque nature que ce soit", a écrit la fondation dans un communiqué. "Nous avons donc pris cette mesure inhabituelle afin de protéger l'intégrité des prix Kurt Schork, créés pour reconnaître et célébrer les reporters courageux et brillants qui couvrent les conflits, la corruption et l'injustice et qui risquent leur vie quotidiennement pour raconter la vérité des faits".

Shatha Hammad, basée en Cisjordanie, travaille comme correspondante indépendante pour Middle East Eye (MEE), un site d'information en ligne basé à Londres couvrant les événements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ses articles portent principalement sur le conflit israélo-palestinien et sont placés dans la catégorie "Occupation" du site internet de MEE.

La journaliste palestinienne a été distinguée aux One World Media Awards en juin 2020, où elle a remporté le New Voice Award récompensant les jeunes journalistes ayant apporté une "contribution substantielle au journalisme international au cours de l'année".

Les Kurt Schork Awards in International Journalism portent le nom du journaliste indépendant américain Kurt Schork, tué en Sierra Leone alors qu'il était en reportage pour Reuters en 2000.