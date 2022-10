Les clients peuvent faire leurs courses au Dubaï Mall via WhatsApp

Ce service qui est actuellement gratuit aux Emirats, sera étendu ultérieurement

Le groupe Majid Al Futtaim, basé aux Emirats, l'un des principaux opérateurs de centres commerciaux aux Émirats arabes unis et dans la région, a lancé un service de concierge numérique au célèbre Dubaï mall permettant aux clients d'acheter des articles parmi les 350 marques locales et internationales du centre via WhatsApp.

"Un centre commercial n'est plus un commerce traditionnel, mais une expérience. Auparavant, les gens venaient, faisaient des achats et repartaient. Aujourd'hui, c'est différent", a déclaré Fuad Sharaf, directeur général des centres commerciaux des Émirats arabes unis chez Majid Al Futtaim.

Ce service, qui est actuellement gratuit aux Emirats, sera étendu ultérieurement à l'ensemble des centres commerciaux du groupe.

Le groupe de centres commerciaux de Majid Al Futtaim comprend le Dubai Mall, le Mall of Egypt, le Mall of Oman, les centres commerciaux City Centre, les centres de quartier My City Centre et cinq centres commerciaux communautaires qui sont en joint-venture avec le gouvernement de Sharjah.

Les clients peuvent scanner un QR code dans le Mall et sur son site web, qui les mettra en relation avec le représentant du centre commercial sur WhatsApp directement. Une fois que le client a sélectionné un produit, il peut envoyer la photo sur WhatsApp et le représentant ira le chercher dans le magasin et organisera sa livraison à domicile.

Pour les remboursements et les échanges, les clients doivent toutefois contacter directement le magasin.