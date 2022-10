Cisjordanie : des soldats attaqués par des résidents d'implantations juives

L'armée a qualifié les personnes impliquées dans ces violences de "criminels"

Des habitants des implantations juives de Cisjordanie ont attaqué des soldats israéliens qui tentaient de disperser une violente manifestation près de Naplouse, a annoncé jeudi l'armée.

Selon l'armée, quatre soldats, dont un commandant, ont été aspergés avec du gaz poivré par les résidents d'implantations à deux endroits différents au cours de la nuit.

Alors que des soldats avaient été déployés dans une zone proche de la ville palestinienne de Huwara pour disperser un groupe de dizaines de résidents d'implantations qui lançaient des pierres sur les véhicules palestiniens, ils "ont été violemment aspergés de gaz poivré", a indiqué Tsahal dans un communiqué, qui a précisé que le commandant de l'unité et un autre soldat avaient été blessés.

Quelques heures plus tard, deux autres soldats ont été ciblés avec du gaz poivré par des habitants des implantations près du point de passage de Tapuah, au sud de Huwara.

Dans son communiqué, l'armée a qualifié les personnes impliquées dans ces violences de "criminels" et a appelé à les traduire en justice.

"Le fait que des résidents des implantations portent atteinte aux soldats de Tsahal alors que ceux-ci les protègent quotidiennement est un comportement inadmissible que nous avons l'obligation de dénoncer et de combattre avec la plus grande fermeté", a déclaré Tsahal.

Le chef d'état-major Aviv Kochavi a également affirmé jeudi matin qu'il était "inacceptable" que les troupes israéliennes soient agressées par des habitants juifs de Cisjordanie.

"Je salue l'activité des soldats de Tsahal, qui travaillent 24 heures sur 24 pour protéger les résidents d'Israël. Il est inacceptable que des soldats qui défendent la population israélienne avec diligence et dévouement soient violemment attaqués", a-t-il déclaré.

"Il s'agit d'un incident très grave, qui traduit un comportement criminel honteux qui nécessite une action judiciaire rapide et sévère, a ajouté Aviv Kohavi dans un communiqué publié par Tsahal.

Les tensions à Huwara et dans ses environs se sont intensifiées ces dernières semaines, alors que l'armée israélienne accroît la pression sur Naplouse d'où sont issus de nombreux terroristes à l'origine d'attaques contre des civils et des militaires.

Huwara, située sur un axe principal utilisé à la fois par les résidents juifs de Cisjordanie et les Palestiniens, est le théâtre de fréquents jets de pierres palestiniens sur des véhicules israéliens.

La semaine dernière, un groupe de résidents juifs d'implantations réputées pour leur extrémisme, a mené une "expédition punitive" à Huwara, saccageant des magasins et attaquant des habitants avec des pierres et des barres de fer, selon des informations palestiniennes étayées par des vidéos amateur. Plus de 40 Palestiniens auraient été blessés.