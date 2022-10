Deux forums en faveur de l’environnement se tiendront en Egypte en novembre

Les deux initiatives ont été lancées par le prince héritier saoudien pour renforcer l’action environnementale

Le prince héritier et Premier ministre saoudien, Mohammed ben Salmane annonce que les deuxièmes éditions du Sommet de l’Initiative du Moyen-Orient vert (MGI) et du Forum de l’Initiative saoudienne verte (SGI) se tiendront le mois prochain en Égypte.

Les événements se dérouleront sous le thème "De l’ambition à l’action", en même temps que la COP27 à Charm el-Cheikh. Le Sommet MGI se tiendra le 7 novembre et le Forum SGI aura lieu les 11 et 12 novembre.

Le Sommet MGI est une plate-forme régionale stratégique qui encourage la coopération transfrontalière, l’échange de connaissances et la discussion entre les chefs d’État, les ministres des gouvernements concernés et les décideurs politiques.

Les deux initiatives ont été lancées par le prince héritier en 2021 pour renforcer l’action environnementale de l’Arabie saoudite, conformément à la Vision 2030 du Royaume.

Dans le cadre de l’Initiative saoudienne verte, le Royaume plantera 10 milliards d’arbres dans tout le pays et désignera 30% des territoires terrestres et maritimes du pays comme zones protégées au cours des prochaines décennies. L’Arabie saoudite s’est engagée à réduire ses émissions de carbone de 278 millions de tonnes par an d’ici à 2030.