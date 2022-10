Dubaï : un festival unique de street food en musique dès le 4 novembre

Des DJ et des artistes locaux et régionaux donneront des concerts de styles variés

Un festival unique de "street food" (cuisine de rue) intitulé "Break the Block", sera organisé à Dubaï à partir du 4 novembre avec de nombreuses performances musicales en live dans le quartier Dubai Design.

Produit par Brag en partenariat avec Dubai Calendar et Dubai Design District en collaboration avec Factory People, 25h hotel, Last Seen Live et Ultraviolet Live, le festival combinera un éventail d'actes musicaux incroyables avec des expositions artistiques sensationnelles et des expériences culinaires inédites.

Les visiteurs pourront déguster des plats exquis créés par des chefs spécialement sélectionnés pour l'événement. Des burgers et des pizzas aux saveurs asiatiques, en passant par la cuisine mexicaine et de délicieux desserts, le choix sera large. Des établissements tels que High Joint, The Phil By High, Pizzaz, Chiki, Birria Tacos, Sakura, Fifth Flavor, Local Fire, Mini BBQ, Pedalo Gelato, Here-O Donuts, et bien d'autres encore, feront partie des restaurants qui participeront au festival de rue.

Des DJ et des artistes locaux et régionaux donneront des concerts de styles variés. En outre, des sessions de skateboard se tiendront tout au long du week-end, permettant aux amateurs de skate de montrer leurs talents au public.

