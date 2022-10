Bahreïn : le chanteur Bruno Mars donnera un concert exceptionnel le 28 novembre

Il a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde entier

Le célèbre chanteur américain Bruno Mars, lauréat d'un Grammy Award pour la meilleure performance vocale pop masculine, se produira à Bahreïn le 28 novembre à l'amphithéâtre Al Dana, à Sakhir.

Bruno Mars connu pour ses titres phares tels "Grenade", Just the way you are", ou encore "Talking to the moon" donnera un incroyable show pour la première fois dans le royaume.

Bruno Mars est mondialement apprécié pour ses performances sur scène, sa mise en scène rétro et ses performances dans une grande variété de styles musicaux, notamment le RnB, le funk, la pop la soul, le reggae, le hip hop et le rock. La musique de Bruno Mars est inspirée de différents styles musicaux. Il a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde entier, ce qui en fait l'un des artistes ayant vendu le plus de disques de tous les temps.

Il est également le deuxième artiste le plus récompensé de la décennie avec 145 récompenses dont 11 Grammy Awards, 3 Brit Awards, 9 American Music Awards, 10 Soul Train Awards et il détient trois Guinness World Records.