Abu Dhabi : les célèbres humoristes Mo Amer et Maz Jobrani sur scène le 4 mars

Ils sont notamment à l'origine de plusieurs spectacles Netflix

Les célèbres humoristes Mo Amer et Maz Jobrani, réputés pour avoir intégré des expériences du Moyen-Orient dans le stand-up américain, présenteront leur style unique de comédie d'observation à l'Etihad Arena, sur l'île de Yas à Abu Dhabi le 4 mars.

Mo Amer est connu pour son spectacle comique "Mo Amer : The Vagabond", et fait partie du trio comique du standup "Allah Made Me Funny" sorti en 2008.

Il est également le créateur et la vedette de la série comique Netflix "Mo" qui se concentre sur les absurdités du processus d'immigration américain et raconte l'histoire de Mo Amer, un Palestinien qui a grandi à Houston, au Texas.

Né au Koweït, Amer a fui aux États-Unis avec sa famille en 1990, avant d'obtenir finalement la nationalité américaine en 2009.

Il joue également aux côtés de Dwayne Johnson dans le film DC Black Adam.

Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Maz Jobrani

Jobrani est lui un membre fondateur et la force motrice du célèbre "Axis of Evil Comedy Tour."

Sa comédie spéciale Netflix de 2017, "Immigrant", se concentre sur la vie des immigrants aux États-Unis pendant l'ère Trump. En 2021, sa comédie "Pandemic Warrior" a été filmée à Dubaï et est disponible en streaming sur Apple TV+.

Jobrani a fait des apparitions dans plusieurs émissions de télévision populaires, notamment Grey's Anatomy, et est un auteur à succès. Il est né à Téhéran et a déménagé aux États-Unis avec sa famille à l'âge de 6 ans.