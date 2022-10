Le Prix Aga Khan d'architecture et de musique célébré à Oman pour la 1ère fois, à l'occasion de ses 45 ans

Les célébrations se tiendront à la Maison des arts musicaux de l'Opéra royal de Mascate

Pendant trois jours, le Sultanat d'Oman célébrera pour la première fois les lauréats du prix Aga Khan d'architecture et de musique lors d'une cérémonie les 31, 30 et 29 octobre, en présence d'une élite de participants, de lauréats, de hauts invités et de personnalités culturelles artistiques.

Le 31 octobre, Son Altesse Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said, ministre de la Culture, des Sports et de la Jeunesse, parrainera à l'Opéra royal de Mascate la 15e édition du prix Aga Khan d'architecture, qui est accueilli par le Sultanat d'Oman à l'occasion de son 45e anniversaire, avec la participation de 463 projets en compétition.

Pour la première fois, les prix Aga Khan d'architecture et de musique se rencontrent dans un même pays et sur la terre d'un pays arabe, où Son Altesse Sayyid Belarab bin Haitham Al Said patronnera le 30 octobre la cérémonie de remise des prix Aga Khan de musique, qui ont été décernés à : Zakir Hussain (Inde), Avil Bokum (Mali), Asin Khan Langa (Inde), Compan Mint Elie Warqan (Mauritanie), Daoud Khan Sadzai (Afghanistan), Benny Kandra Reni (Indonésie), Somik Datta (Royaume-Uni), Yahya Hussein Abdullah (Tanzanie), Yasmin Shah Hosseini (Iran) et Zarsanga (Pakistan).

Son Altesse, le Dr Fahd bin Al Julandi Al Said, président de l'université Sultan Qaboos, parrainera également un symposium pour les lauréats du prix Aga Khan d'architecture 2022 dans le Majan Hall de l'hôtel Al Bustan Palace, et auquel participeront des experts, universitaires et architectes de la communauté internationale et d'Oman.

L'histoire du Sultanat d'Oman et ses civilisations qui s'étendent à travers le temps en font une destination pour les prix et les organisations internationales et un incubateur pour de nombreux événements culturels internationaux.

Les célébrations se tiendront à la Maison des arts musicaux de l'Opéra royal de Mascate, en présence d'un certain nombre de Leurs Altesses et Excellences les ministres et sous-secrétaires, ainsi que d'une sélection d'architectes et de musiciens omanais, en plus d'environ 250 invités internationaux venus du monde entier.