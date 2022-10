REPORTAGE La Jordanie, nouvelle tendance vacances des Israéliens

Pendant les fêtes juives au mois d’octobre, 12 000 Israéliens se sont rendus en Jordanie

Des enfants israéliens qui jouent dans la piscine aux côtés de Jordaniens d'origine palestinienne et d’enfants syriens. La scène a de quoi surprendre, pourtant c’est le quotidien dans cet hôtel 5 étoiles situé à Aqaba, au bord de la mer Rouge, en Jordanie. Pendant la période des fêtes de Souccot, les vacanciers israéliens ont littéralement pris d’assaut la petite station balnéaire, où ils représentent la majorité des touristes.

Shirli, israélienne, a fait le voyage avec sa famille depuis le village d’Atlit, près du Mont Carmel. Cette mère de deux enfants est enchantée de ses vacances: "Nous ne voulions pas prendre l’avion, c’est le bazar à l'aéroport Ben Gourion pendant les fêtes. Les prix sont également bien plus attractifs ici qu’à Eilat; et puis nous étions curieux de découvrir une nouvelle culture."

Fleur Sitruk Des enfants israéliens et jordaniens jouent dans une piscine, dans un hôtel de luxe à Aqaba

La découverte d’une nouvelle culture, en fait, est plutôt limitée, puisque les vacanciers restent entre eux, et que le personnel de l’hôtel est composé essentiellement de Philippins et de Kenyans.... Le soir, le Gentil Organisateur local (un Jordanien, le seul quasiment de l’hôtel) salue les touristes venus assister au show en, anglais, allemand, russe, arabe, français et italien. Mais pas en hébreu, qui est pourtant la première langue parlée par le public.

A sa décharge, l’affluence des touristes israéliens à Aqaba est récente. Nargiz Islomova est la directrice de l’agence voyage Eilat vip travel, qu’elle a fondée il y a 12 ans. “Les Israéliens ont commencé à s’intéresser à la Jordanie en 2017, raconte t-elle. Mais depuis un an, c’est la folie, surtout pendant l’été et les fêtes juives. Rien que le 9 octobre dernier (début des fêtes de Soukkot, ndlr), mon agence a pris en charge 360 personnes à la frontière !“.

Les Israéliens choisissent uniquement des hôtels de luxe en bord de mer. En tout, pendant les fêtes juives au mois d’octobre, 12 000 Israéliens se sont rendus en Jordanie, une goutte d’eau comparés aux 213 000 Israéliens partis en vacances en Egypte. Mais l’engouement est bien réel. Selon Safa Rahal, le directeur de marketing en Jordanie du groupe Accor, "nous avons constaté une hausse de la fréquentation des Israéliens cette année. Ils viennent en famille, parfois transgénérationnelle, ou en groupes composés de plusieurs familles."

Pour se rendre en Jordanie, les voyageurs doivent rouler jusqu’au poste frontalier Yitzhak Rabin, situé à 3 km au nord d’Eilat, puis laisser leur voiture dans le parking gratuit situé à 50 mètres du terminal. En période calme, il suffit de 5 minutes pour traverser la frontière, un rêve pour les Israéliens habitués à patienter de longues heures à l’aéroport.

Fleur Sitruk Des enfants syriens et israéliens se font maquiller dans le mini-club d’un hôtel de luxe à Aqaba

Une fois arrivé côté jordanien, il faut 10 minutes en taxi pour atteindre Akaba. Là, les touristes ont l’embarras du choix avec une multitude d’hôtels 5 étoiles, au service impeccable, et surtout aux prix rendus encore plus attractifs avec l'envolée du shekel face au dollar. "Mes clients israéliens choisissent uniquement des hôtels de luxe avec plage privée, tels que le Hyatt, le Al Manara, l'Intercontinental ou le Mövenpick”, précise Nargiz Islomova.

60% des Jordaniens sont d’origine palestinienne. La présence accrue de touristes israéliens a donc de quoi parfois surprendre la clientèle d’habitués. Sireen, 24 ans, originaire d’Amman, passe chaque automne une semaine à la mer Rouge. Elle est étonnée d’entendre parler autant hébreu cette année: "Personnellement ça m'est égal, mais je ne souhaite pas spécialement fréquenter des Israéliens", commente-t-elle.

“Ils n’ont rien à faire ici, ce sont nos ennemis!”

Awa, une Syrienne originaire de Homs, venue passer ses vacances en Jordanie avec son mari et ses deux enfants, est, elle, carrément choquée de voir autant d’Israéliens dans son hôtel. "Ils n’ont rien à faire ici, ce sont nos ennemis !, confie-t- elle à i24NEWS, tout en laissant sa petite fille jouer tranquillement aux côtés d’enfants israéliens dans le mini-club de l’hôtel.

Esraa est également surprise par cette nouvelle tendance. Cette jeune Arabe Israélienne se rend régulièrement à Amman, en Jordanie, pour assister à des concerts. "Quand j'arrive en Jordanie, dit-elle, je me présente comme Palestinienne et les gens m'accueillent à bras ouverts. Les Jordaniens n’aiment pas les Israéliens, je ne leur recommanderais pas de voyager là-bas."

Malgré l’accord de paix signé en 1994, les relations entre la Jordanie et Israël restent en effet complexes. Le sujet du tourisme israélien en Jordanie est d'ailleurs si délicat que le Ministère Jordanien du Tourisme, contacté par i24NEWS, a préféré décliner la demande d’interview.

Fleur Sitruk Le poste frontière qui sépare Israël de la Jordanie

Il n’existe pas de menace concrète pour les Israéliens en Jordanie. Lors du traité de paix, les deux pays ont convenu que les Israéliens souhaitant se rendre en Jordanie doivent obligatoirement être enregistrés auprès d’un guide, qui va organiser tous leurs déplacements, et réduire les contacts directs avec la population locale. L’objectif étant de préserver la sécurité des Israéliens, mais aussi la stabilité du royaume hachémite, qui abrite de nombreux réfugiés venus d'Irak et de Syrie. Les lieux touristiques sont sécurisés par des check-points, et des policiers encadrent les bus des voyages organisés pour les Israéliens.

Selon l’ancien chef du bureau israélien de lutte contre le terrorisme, le général de division Nitzan Nuriel, il n’existe pas actuellement de menace concrète pour les touristes israéliens en Jordanie. Il précise toutefois que "le niveau d’alerte 2 (le niveau 4 étant le plus élevé, ndlr) est maintenu en permanence par Israël en Jordanie, à cause de la présence de groupes hostiles sur ce territoire.”

“Ma mère pense que je suis à Eilat. Je ne lui dirai jamais que nous étions à Akaba“

Un avertissement qui ne suffit pas à refroidir l'engouement des Israéliens, qui se fient plus au bouche à oreille. “"Des amis nous ont chaudement recommandé la Jordanie", raconte Ortal, allongée sur une chaise longue face à la mer Rouge. “Nous n’avons pas hésité. Par contre, ma mère pense que je suis à Eilat. Je ne lui dirai jamais que nous étions à Akaba, elle serait bien trop effrayée ! Et cela, bien que le risque d’attentat soit plus grand à Jérusalem, où je vis, qu’ici…"

Pétra, une des sept merveilles du monde... La plupart des Israéliens en vacances à Aqaba en profitent pour découvrir le site archéologique de Pétra, considéré comme l'une des sept merveilles du monde, et dormir dans une des tentes-bulles du magnifique désert de Wadi Rum.

Là-bas, de nombreux guides, des chauffeurs de taxi et des Bédouins parlent quelques mots d’hébreu, et se réjouissent de l’afflux d'Israéliens, surtout après les deux années noires de la pandémie du coronavirus, durant lesquelles les frontières du pays étaient fermées. "Nous aimons les Israéliens, ils sont sympathiques, et donnent de meilleurs pourboires que les Européens", explique tout sourire Saddam, un chauffeur de taxi originaire de Pétra.

Fleur Sitruk Une famille israélienne se fait prendre en photo par son guide à Wadi Rum

L’attraction des Israéliens pour la Jordanie ne date pas d’hier. Dans les années 50, aller à Pétra, alors située en territoire ennemi, représentait un fantasme et une épreuve de bravoure pour les jeunes Israéliens après leur service à l’armée. Une douzaine d’entre eux y ont ainsi trouvé la mort.

Aujourd’hui, le royaume hachémite bénéficie des retombées des accords d’Abraham et de la normalisation avec le Maroc, qui ont permis à de nombreux Israéliens de se rendre pour la première fois à Dubaï, Abou Dhabi ou Marrakech. Des séjours qui ont suscité un regain d’intérêt pour les pays arabes.

Enfin, la Jordanie profite d’un effet de mode, les Israéliens étant toujours curieux de découvrir une nouvelle destination. La tendance devrait en tout cas se poursuivre dans les prochaines années. Sur la page Facebook israélienne "la Jordanie pour les voyageurs", on peut lire des centaines de messages d’Israéliens ravis de leur séjour, qui louent la beauté des sites, la gentillesse et le sens de l’hospitalité des Jordaniens. "J’ai d'excellents retours de mes clients qui découvrent la Jordanie pour la première fois", explique Nargiz Islomova. "Et l’immense majorité m’a déjà contactée pour réserver l’an prochain !"