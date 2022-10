Un groupe de hackers publie des documents confidentiels sur le programme nucléaire iranien

"Contrairement à l'Occident, nous ne plaisantons pas avec les criminels"

Le groupe de hackers Black Reward a publié samedi soir des détails confidentiels sur le programme nucléaire iranien.

Les pirates informatiques ont mis leur menace a exécution en représailles au refus du régime de libérer les civils arrêtés lors des dernières manifestations dans le pays.

Le groupe avait affirmé vendredi avoir piraté le système de messagerie interne de la société iranienne de production et de développement d'énergie nucléaire, et menacé de publier les données dans les 24 heures à moins que la République islamique ne cède à ses revendications.

"Il n'y a pas d'autre solution que de céder aux revendications populaires, ce qui signifie la fin de la République islamique", avait encore déclaré Black Reward.

https://twitter.com/i/web/status/1583861275615895552 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Plus tôt dans la semaine, le groupe a également annoncé avoir piraté les courriels des managers et employés de Press TV, la chaîne d'information internationale en anglais du gouvernement.

"Contrairement à l'Occident, nous ne plaisantons pas avec les criminels. Lorsque nous disons quelque chose, nous le faisons", ont écrit les hackers samedi après la diffusion des documents d'un poids total de 50 gigaoctets.

Le groupe Black Reward a annoncé mettre à disposition du public les conversations publiques et privées de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, les contrats et accords de développement atomique avec des partenaires locaux et étrangers, les plans de construction et les plans logistiques et stratégiques liés aux industries nucléaires, les horaires de gestion et d'exploitation des différentes parties de la centrale de Bushehr.

Les hackers révèlent également l'identité des ingénieurs et employés de la Société de production et de développement de l'énergie atomique d'Iran, les passeports et visas des experts iraniens et russes travaillant à la centrale de Bushehr avec les détails de leurs voyages et de leurs missions, ainsi que des rapports et documentation technique sur le fonctionnement de la centrale nucléaire de Bushehr, le tout en anglais, russe et persan.

Le groupe a précisé que les publications comprennent au total 324 correspondances électroniques liées à la Société iranienne de production et de développement de l'énergie atomique.

Parmi les documents divulgués se trouve également un fichier vidéo dans lequel l'emplacement d'une centrale nucléaire est révélé.

Selon le Conseil national de la Résistance iranienne, plus de 400 personnes ont été tuées et 20 000 arrêtées lors des manifestations dans le pays.