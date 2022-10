Egypte : la plus ancienne carte du ciel retrouvée dans un monastère du Sinaï

Jusqu'à présent, la première cartographie des étoiles était attribuée à Ptolémée

Le catalogue d'étoiles d'Hipparque, considéré comme la première tentative de cartographie des étoiles, a été découvert sur un parchemin conservé dans le monastère de Santa Caterina dans la péninsule du Sinaï en Égypte.

Dans leur étude publiée dans le Journal for the History of Astronomy, les chercheurs issus du Centre national de la recherche scientifique en France et de l'Université de la Sorbonne évoquent un manuscrit apparu sur un palimpseste trouvé dans un monastère grec-orthodoxe, près de l'endroit considéré par la tradition religieuse comme le mont Sinaï.

Les historiens ont longtemps considéré que la plus ancienne cartographie des étoiles avait été effectivement réalisée par l'ancien astronome grec Hipparque. Mais le manque de preuves physiques de celle-ci a fait que la paternité de la première carte du ciel a finalement été attribuée à Claudius Ptolemaeus, mieux connu sous son nom abrégé Ptolémée, qui a conçu sa cartographie stellaire à Alexandrie, au IIe siècle après JC.

L'équipe de chercheurs pense avoir identifié une partie du catalogue créé par Hipparque, qui fut le premier à définir les positions des étoiles à l'aide de deux coordonnées, et à cartographier les étoiles dans tout le ciel, environ 300 ans avant Ptolémée, entre 162 et 127 avant JC.

Les observations d'Hipparque sont considérées par les chercheurs comme plus précises que celles de Ptolémée, puisqu'il utilisait l'équateur céleste, qui est un système plus courant dans les cartes d'étoiles modernes.

Cette découverte a commencé par la recherche d'un manuscrit sur un palimpseste - un rouleau de parchemin ou un codex sur lequel une ancienne inscription a été effacée ou rayée afin d'écrire un nouveau texte par dessus - trouvé à l'origine dans le monastère de Santa Caterina.

Par curiosité, l'un des chercheurs a demandé à un groupe d'étudiants de voir s'ils pouvaient identifier certaines lignes du texte antérieur du parchemin. L'un d'eux a alors mis au jour ce qui semblait être une ligne de texte déjà vue dans les travaux du mathématicien, géographe et astronome grec Artosthène, dont la réalisation la plus importante a été d'effectuer la toute première mesure de la circonférence de la Terre, mais aussi de présenter une méthode pour trouver tous les nombres premiers.

Estimant que ce texte était d'une grande importance, les chercheurs ont envoyé le manuscrit à la Bibliothèque électronique des manuscrits anciens, où il a été numérisé à l'aide de diverses techniques qui ont permis de récupérer la majeure partie de ce qui avait été effacé.

Les chercheurs ont alors découvert que le fameux texte décrivait l'emplacement de plusieurs constellations et d'autres positions d'étoiles, parmi lesquelles la couronne nord (Corona Borealis) qui est une petite constellation dont les étoiles particulièrement brillantes sont disposées en un demi-cercle bien visible.

En utilisant la précession de la Terre - un phénomène dans lequel la direction de l'axe de rotation de la Terre autour d'elle-même change dans l'espace par rapport aux autres corps célestes - l'équipe a découvert non seulement la précision des coordonnées des étoiles mentionnées, mais aussi les dates auxquelles ces mesures ont été faites.

Les chercheurs estiment donc que le manuscrit nouvellement découvert a été créé par Hipparque et qu'il représente la plus ancienne des cartes du ciel connues à ce jour.