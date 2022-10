Israël et le Liban signeront le nouvel accord sur la frontière maritime jeudi

Israël espérait une cérémonie avec des responsables israéliens et libanais

L'envoyé spécial américain pour l'énergie, Amos Hochstein, a déclaré dimanche dans l'émission "Face the Nation" de CNN que le Liban et Israël signeront jeudi leur nouvel accord sur la frontière maritime, et affirmé qu'il assisterait à la cérémonie de signature indirecte.

Israël espérait une cérémonie avec des responsables israéliens et libanais assis dans la même pièce mais celle-ci n’aura pas lieu. La cérémonie de signature (séparée) aura lieu au siège de l'ONU à Naqoura (sud du Liban).

Quelques heures plus tôt, la Cour suprême a rejeté les quatre pétitions contre l'accord, ouvrant ainsi la voie à son approbation par le cabinet dans le courant de la semaine.

AP /Hussein Malla

Amos Hochstein arrivera au Liban jeudi pour rencontrer le président libanais Michel Aoun et lui remettre la copie finale de l'accord maritime, selon le journal libanais Al-Jadeed.